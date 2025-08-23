炎夏無核也沒缺電 核三延役公投選民意興闌珊

8月23日北部高溫破38度，台電預估當天全國尖峰備轉容量率有33.75%。（圖取自台電官網）

2025/08/23 19:19

〔記者方瑋立／台北報導〕全國性公民投票第21案「核三延役公投」今（23）日舉行，據中選會統計，截至晚間6時40分，僅剩四十餘間投票所未送，全國投票率暫時為29.46%，同意票數無望達500餘萬票門檻。頂著38度高溫的炎炎夏日，據台電統計，今天尖峰備轉容量率仍有逾20%，無核也未影響供電，也是選民對此案意興闌珊的原因之一。

「核三延役公投」開票即將結束，投票率未達3成，同意票數約431萬票，已無望達500萬523票門檻。台灣綠黨召集人甘崇緯今晚受訪說，公民投票是公民意志展現，肯定所有出來表達意見的價值，然而這次公投題目設計不良，加上提出的時間點不佳，導致完全沒有其效果。

請繼續往下閱讀...

甘崇緯指出，立法院在修完「核管法」後，台電、核管會都已經在處理相關法律進行，且台電也已經開始處理核三廠延役條件檢查，根本不需要這個公投。綠黨認為，這是立委黃國昌利用民眾黨的資源、政黨補助款，為個人宣布參選新北市長「造勢」的公投案。

至於在高溫38度的炎熱夏天，台電估尖峰仍有20%以上備轉容量率，無核也沒缺電，是否也令民眾意興闌珊？甘崇緯強調，台灣即使在極尖峰時都仍有6.2%備轉容量率，所以台灣的狀況是安全的，至少明顯不缺電，且台電仍有很多再生能源新電廠建立中，燃氣機組也有很多會在今年落成啟用，取代燃煤機組，政府應「繃緊一點」如期達成。

針對公投未有具體結果，甘崇緯也說，同意票大於不同意票，可能也許有些人改變態度，從反核到挺核，有一部分是因為他們看到綠能的發展確實遇到了很多狀況，包括弊案、業者破壞環境等非常誇張的情況。

甘強調，綠黨也要求執政黨務必反省相關法規，重新審視與建立，建造一個確保開發過程會兼顧環境保護的法律和規則，確保開發綠能的過程中也保護環境，人民對再生能源的支持度也才會提高，避免再有浪費11億元公投案的情況發生。

8月23日尖峰用電與22日相比。（圖取自台電官網）

8月23日下午尖峰時間用電曲線圖，以能源別顯示。（圖取自台電官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法