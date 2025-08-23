台中3藍委罷免案拆彈成功 顏文正：民眾再度對執政黨投不信任票

國民黨台中市黨部主委顏文正說，823全國7藍委罷免案均未通過，民眾再次對執政黨投下不信任及不滿意票。（資料照）

2025/08/23 19:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕823罷免落幕，備受關注的台中市中2區顏寬恒、第3選區楊瓊瓔及第8選區江啟臣等3罷免案投票結果均不通過，藍委再度完封勝。國民黨台中市黨部主委顏文正說，除了藍軍延續726氣勢，這次3罷免區本來就以藍軍基本盤較扎實，安全過關結果在預期之中，從這次全國7藍委罷免案均未通過，證明民眾再次以罷免投票向執政黨投下不信任及不滿意票，民進黨要檢討。

顏文正說，726罷免潮全國有24+1案，結果沒有罷免案通過，這次第二波罷免投票結果，大家均心理有數，823罷免案投票除了延續726罷免潮的氣勢，台中市這波3名面臨被罷免的國民黨立委均是經驗豐富的資深戰將，加上3罷免區本來就是以藍軍基本盤大於綠營，這次3罷免案全數未通過的結果，均早在預期之中，不同意罷免票數遠高於同意罷免票數也跟選前評估差不多。

顏文正說，兩波罷免投票沒有任一罷免案過關的結果，證明民眾對執政黨發出不滿聲浪，等於是對執政黨投下不信任及不滿意票，民進黨要自己檢討，拚經濟優先，不要再整天政治操作。

