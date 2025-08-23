罷免連二敗衝擊明年市長、議員選舉 蔡其昌、何欣純這樣說…

面對823大罷免再次失利，立委何欣純表示，要「拚民主、顧民生」。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天舉行的中2、中3及中8的罷免國民黨立委顏寬恒、楊瓊瓔及江啟臣結果失利，加上7月26日罷免未過，已讓民進黨基層擔憂是否影響民進黨2026市長及市議員的選舉。民進黨立委蔡其昌表示，會更加速調整改變、展現決心；有意參選台中市長的立委何欣純表示「拚民主、顧民生」，接下來還要繼續努力，黨團總召王立任表示，會有些關聯，但非必然關係。

至於民進黨該如何因應或影響市議員初選？台中市黨部主委許木桂表示，新任黨秘書長週一就任，一切以黨中央的規定為依據。

在726罷免失利後，雖然外界對中2、中3、中8罷免早就估計不會成功，但對於3個罷區罷免結果不同意票大於同意票達2倍以上，還是有點心驚，很多綠營基層都擔心罷免投票結果，影響士氣，也擔心是否會影響明年的大選？

民進黨中市黨團總召王立任表示，726罷免結束後，民進黨就知道整個台灣氛圍，此次結果失利在意料中，內部會檢討，但不代表會影響到明年的市長、市議員選舉，因為市長、市議員都是靠個人形象、努力及地方耕耘，影響有點關聯但不是必然，民進黨還是會觀察整個變化。

蔡其昌表示，尊重結果，感謝每一位公民行使憲法所賦予的權利，這是台灣民主寶貴的一課，希望大家繼續關心台灣，且要更加速調整改變、展現決心，這是接下來的責任與方向。

何欣純則表示，台灣的民主自由是透過一次又一次的投票來實現，尤其台灣疫後正要振興，卻又面對美國關稅衝擊，及極端氣候下的風災暴雨，更要齊心同力。

