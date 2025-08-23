挺過罷馬案 馬文君從政根基扎實、動員力強 穩住5連霸寶座

立委馬文君挺過罷免危機穩坐五連霸，神情輕鬆愉快。（立委馬文君服務處提供）

2025/08/23 19:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕立委馬文君罷免案投票結果出爐，同意罷免票未跨過門檻，且低於不同意罷免票，罷馬案未通過。地方人士認為，馬文君從政根基扎實，地方組織綿密、動員能力強，加上罷免被定調為政黨對決，支持罷免潛力未轉化為選票，且罷團提出的國安爭議等議題抽象，未能形成強烈社會共鳴，造成罷免失敗結果。

第二波罷免案今天投票，投一選區馬文君罷免案，根據縣選委會統計，不同意罷免投出5萬9824票，同意罷免為2萬9914票，同意票未跨過25%門檻6萬8890票，也低於不同意罷免票，五連霸立委馬文君繼續穩坐立委寶座。

馬文君罷免案從一開始提議連署推動，地方就認為難度很高，因為馬文君承接父親馬榮吉的政治棒子，從政近31年，從縣議員、埔里鎮長到立委，地方組織運作和動員能力強，罷免進入三階後，她以立委大選規格在反罷免，是罷團無法突破的網絡。

罷團指控馬文君包括「潛艦機密洩漏」、「預算刪減影響國安和民生」、「問政專業不足」等重大議題，但馬文君在答辯書和文宣，及村里說明會一一駁斥，強調未洩密而是揭弊，這類複雜、偏專業的質疑較難在短期間內引起共鳴，不像地方建設或「親民」議題較能快速獲認同和支持。

從726第一波罷免，國民黨即把罷免定調為政黨對決，馬文君更稱此次罷免行動是「針對特定政黨的無差別大罷免」，要求鄉親投下「不同意罷免」票，以抵抗民進黨壟斷民主價值的舉動，激發出討厭民進黨選民的投票意願。

