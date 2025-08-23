藍大罷免完封勝！ 朱立倫「放心交棒」：懇請盧秀燕接黨主席

藍營大罷免完封勝，國民黨主席朱立倫（中）宣布，現在是他「順利交棒、放心交棒」的時刻。（記者廖振輝攝）

2025/08/23 19:13

〔記者施曉光／台北報導〕針對今日核三延役公投以及罷免投票31:0結果，國民黨主席朱立倫於晚間出面召開記者會回應表示，726、823不是兩組冰冷的數字，而是台灣人民用堅定意志所寫下的民主新頁，他除了提出5項面臨迫切改革的呼籲，並宣布現在是他「順利交棒、放心交棒」的時刻，誠摯懇請台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨主席，承擔下一屆黨魁重責大任，「秀燕的沉穩、務實與溫暖，正是此刻的國民黨、此刻的台灣，最需要的力量。」

朱立倫還說，他與黨中央優秀的青年團隊，在未來國民黨重返執政的路上絕對不會缺席，而且會在各自的崗位上，用不同的方式，匯集成一股更強大的監督力量，確保台灣走在正確的道路上，同時匯集社會更多的能量支持盧秀燕領導的國民黨重返執政。

朱立倫表示，國民黨除了指出問題，更要提出解方，因為在野黨的責任，不只是監督，更是要為國家擘劃出路，因此他要提出5項迫切的改革呼籲，也是對人民的莊嚴承諾：

1、搶救經濟，保護民生，終結黑箱談判。面對關稅戰與產業危機，立即提出紓困方案；還錢於民、還錢於地方，快速執行救援企業方案，讓人民、地方政府與企業手上都有應變的資源，並且終結黑箱談判，提供企業應變時間，才能搶救經濟。

2、重建能源安全韌性，確保台灣的生存與發展。國家安全不能建立在口號之上，執政者應務實調整錯誤的能源政策，政府必須確實執行立法院通過的核電延役案。

3、終結司法東廠，掃除政治黑手，重建司法獨立。執政者應停止任何形式的政治力介入司法，捍衛司法獨立。並立即成立跨黨派的調查委員會，徹查綠電發展與其他重大建設中的所有弊案，揪出國家的蛀蟲，同時即刻釋放被政治收押的前民眾黨主席柯文哲與國民黨黨工，用公平，公正的審判取代押人取供，政治收押。

4、回歸權力分立，終結走向獨裁的憲政危機。最新民意再次確認人民需要在野監督的力量，總統與行政院長必須尊重國會的多數民意，停止用各種造謠和抹黑來規避監督，內閣重組必須以全民利益為歸依，而非為鞏固賴清德總統個人，維護民進黨一黨之私。

5、終結社會撕裂對立，找回台灣最寶貴的團結。過去1年多賴淸德總統利用仇恨動員來鞏固權力，犧牲整個社會的信任與和諧，執政者應該是人民的黏著劑，而不是社會的碎紙機，賴政府應停止一切製造對立的政治操作，全力投入災後重建、重振經濟等福國利民的要務。

朱立倫說，感謝所有國民黨、民眾黨以及每一位期待改變的公民朋友，是大家的信任與託付，給了國民黨監督政府最大的支持，這4年來他與國民黨的青年團隊，戮力向前，為了國家、為了黨，盡心盡力，不計個人榮辱，他並率領所有黨務主管深深一鞠躬，感謝大家給予團隊服務機會與勇氣。

朱立倫還說，今天的結果是人民對執政傲慢最響亮的警鐘，台灣絕不能再空轉，絕不能再撕裂。

