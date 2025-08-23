核三延役公投未過 呱吉嘆：公投越冷越好

呱吉表示，自己其實也沒有很在意公投通過與否。（資料照）

2025/08/23 21:54

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕核三延役公投今（23日）結果出爐，同意票雖突破433萬票，但仍未超過500萬523張門檻，該案已被否決。對此，台北市前議員、網紅呱吉表示，他並未很在意公投通過與否，這世界上有很多核電廠延役使用，「若專家最後確認可以，那就承擔這些麻煩吧」。針對此次公投，他還認為，不講什麼才是最好的策略，因為總是唱反調的人不會被說服，「公投越冷越好」。

呱吉在臉書發文表示，這次核三延役公投有個滿有趣的現象，就是支持延役方的論述常常不小心飄移到「是否支持核能」這件事之上。所以針對反對方的吵架，辯護的方式都是在講核能有多安全，反對方有多麼不科學。

請繼續往下閱讀...

他指出，其實公投主文是「您是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後，恢復繼續運轉？」也就是重點是核三，公投通過後也有一道檢核的程序，並不是立刻恢復發電。這個公投題目不只是不等於「是否支持核能」，也和核四重啟的本質有巨大差異。「我完全不反對葉宗洸等專家的意見，我在核四重啟公投時也說過，我不反對更好的核能，如果比爾蓋茲端出更棒的解決方案，我一定樂見其成。不論是核融合、還是『也許可以』在2030年開始商業化的第四代」。

呱吉表示，以這次公投來說，真正的問題是，為了3％、最多6％的發電，我們需要負擔這麼多的麻煩嗎？光談核廢料就好，這不只是科學問題，也是政治問題，全世界甚至還沒有任何一座永久高階核廢料儲存場（只有芬蘭的正在蓋，其他國家都還找不到合適的場所），根本找不到能放的地方。六年前黃國昌在核電議題上就說過，核能發電的成本忽略了核廢料處理與其他隱藏的成本，這個論點至今仍然成立。

他認為，台灣現在綠能的佔比是20％，不論是國民黨民進黨，政見都是綠能要30％以上。所以未來幾年台灣還是會戮力發展至少10％的綠能發電，不論核三是否延役。

他坦言，下午自己去投了不同意票，但其實沒有很在意公投通過與否，「這世界上有很多核電廠延役使用，若專家最後確認可以，那就承擔這些麻煩吧。所以這次公投前我沒有特別想講什麼，我甚至認為，不講什麼才是最好的策略，因為網路上的『槓精』（指總是唱反調的人）不會被說服，而公投越冷越好」。

呱吉說，不論網路上有多少人激動地說核能很安全，「但體感就是今年夏天沒啥缺電」。這個公投題目從來就不是吵核能是否安全，而是要不要延長原本使用期限已到的核電廠。「就像是你躺在沙發上，心裡想是不是去開個冷氣比較好，但窗外一陣微風吹過來，雖然不夠涼、但好像還能忍受，於是你又繼續窩在沙發上滑手機了。對於大部分今天沒去投票的民眾來說，大概就是這個感覺吧」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法