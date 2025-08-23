為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    大罷免失利 民進黨派系人士：府院黨要跨出同溫層、擴大民意光譜

    兼任民進黨主席的總統賴清德20日在民進黨中常會宣布，由前內政部長徐國勇接任民進黨秘書長。（圖由民進黨提供）

    2025/08/23 19:07

    〔記者陳昀／台北報導〕大罷免歷經2波投票，最終31席國民黨立委皆未遭罷免，從旁協助的民進黨也陸續湧現黨內檢討意見。派系人士提醒，府院黨與立院黨團的溝通必須更順暢，跨出同溫層傾聽不同意見，推出讓民眾有感的政策，並化為快速吸收的論述，進而擴大民意光譜，迎戰2026地方選舉。

    派系人士指出，府院黨及立院黨團的四方溝通要更流暢，過去這段時間，行政團隊不是沒有做事，但未能轉化為快速吸收的論述，使各系統的黨公職無從協助對外宣傳，例如普發一萬元政策，政院說的「違反財政紀律」、「違憲、釋憲」等生硬用詞，民眾聽不懂也不在意，但像新北市民進黨團一提案通過，民眾一樣是聚焦討論新北要不要發4.6萬元。

    派系人士認為，隨著前內政部長徐國勇接任民進黨秘書長，相信有助於黨內穩定及府院黨溝通，但民進黨要擴大民意光譜、重建支持者信心，重點不只是內閣換人與否，而是讓民眾看見執政黨願意跨出同溫層，包容、傾聽不同意見，期待後續政策能讓人民更有感，針對經濟選民、專業團體、兒童等不同面向的各項政策不僅要到位，還要能有效宣傳，才能為即將到來的2026地方選舉做好準備。

    地方人士也提到，兩場罷免就像2026的模擬考，測出民進黨的不足與困難，期待府院黨與立院黨團的溝通平台更暢通，確認彼此的策略方向與目標，大罷免期間府、院、黨團甚至是罷團的曹興誠都有不同意見，地方也不知道如何執行，期待賴總統擴大決策圈，與基層黨公職確認需求，有效因應2026一役。

