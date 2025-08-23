罷免藍委江啟臣失敗 中八罷團志工落淚

罷免江啟臣失敗，中八「一罷擊臣」罷團志工及支持者忍不住掩面落淚。（罷團提供）

2025/08/23 19:14

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第八選區罷免國民黨立法院副院長江啟臣失敗，罷團「一罷擊臣」領銜人廖芝晏傍晚5點半發表感言表示，雖未達成目標，但不代表堅持的信念是錯的，公民用行動表達自己的心聲，也喚醒社會的關注，這些努力不會白費，並呼籲江啟臣將豐原山城當成最重要的責任，不要忽略罷團的聲音。

中八加油，台灣加油！罷團「一罷擊臣」開票處從開票就瀰漫低氣壓，當罷團宣布罷免失敗，不少志工難過得哭了！

罷團領銜人廖芝晏表示，投票結果雖未達成目標，但不代表我們堅持的信念是錯的，正因為我們相信守護台灣的民主自由，所以選擇站出來罷免，也因為我們相信憲政的民主價值，所以選擇行使憲法賦予我們的權利。

廖芝晏說，感謝所有志工夥伴的努力，雖然結果沒有達到目標，但我們用行動表達自己的心聲，也喚醒社會的關注，這些努力不會白費，過去在地方較少露面的江啟臣，在最後一個月頻繁露面，這就是公民力量的展現。

廖芝晏也呼籲江啟臣，雖然選舉結果我們是少數，但是我們的聲音不要被忽視，期望江啟臣像最後這一個月一樣真正投入地方，把豐原山城當成最重要的責任，不要總是坐這山望那山，如果想要更大的舞台，請先把這裡的工作做好，正視中八選區人口老化及外流的問題。

罷團「一罷擊臣」領銜人廖芝晏（前排右二）等高喊「中八加油，台灣加油」！（罷團提供）

