為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免藍委江啟臣失敗 中八罷團志工落淚

    罷免江啟臣失敗，中八「一罷擊臣」罷團志工及支持者忍不住掩面落淚。（罷團提供）

    罷免江啟臣失敗，中八「一罷擊臣」罷團志工及支持者忍不住掩面落淚。（罷團提供）

    2025/08/23 19:14

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市第八選區罷免國民黨立法院副院長江啟臣失敗，罷團「一罷擊臣」領銜人廖芝晏傍晚5點半發表感言表示，雖未達成目標，但不代表堅持的信念是錯的，公民用行動表達自己的心聲，也喚醒社會的關注，這些努力不會白費，並呼籲江啟臣將豐原山城當成最重要的責任，不要忽略罷團的聲音。

    中八加油，台灣加油！罷團「一罷擊臣」開票處從開票就瀰漫低氣壓，當罷團宣布罷免失敗，不少志工難過得哭了！

    罷團領銜人廖芝晏表示，投票結果雖未達成目標，但不代表我們堅持的信念是錯的，正因為我們相信守護台灣的民主自由，所以選擇站出來罷免，也因為我們相信憲政的民主價值，所以選擇行使憲法賦予我們的權利。

    廖芝晏說，感謝所有志工夥伴的努力，雖然結果沒有達到目標，但我們用行動表達自己的心聲，也喚醒社會的關注，這些努力不會白費，過去在地方較少露面的江啟臣，在最後一個月頻繁露面，這就是公民力量的展現。

    廖芝晏也呼籲江啟臣，雖然選舉結果我們是少數，但是我們的聲音不要被忽視，期望江啟臣像最後這一個月一樣真正投入地方，把豐原山城當成最重要的責任，不要總是坐這山望那山，如果想要更大的舞台，請先把這裡的工作做好，正視中八選區人口老化及外流的問題。

    罷團「一罷擊臣」領銜人廖芝晏（前排右二）等高喊「中八加油，台灣加油」！（罷團提供）

    罷團「一罷擊臣」領銜人廖芝晏（前排右二）等高喊「中八加油，台灣加油」！（罷團提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播