    首頁　>　政治

    反罷成功下屆新竹縣長熱門人選？ 林思銘：由民眾決定

    國民黨新竹縣立委林思銘（右2）剛挺過大罷免就被追問明年是否選縣長。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣立委林思銘（右2）剛挺過大罷免就被追問明年是否選縣長。（記者黃美珠攝）

    2025/08/23 19:00

    〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣第2選區立委林思銘罷免案今天投票，稍早林思銘自行宣布不通過，也讓林思銘成為下屆縣長藍營候選人的熱門人選。對此林思銘受訪說，這個由民眾決定，他未來會不會選縣長，完全看新竹縣民的需要。

    同樣的問題，新竹縣長楊文科說，確實今天的投票結果展現了民心的向背，主要大家是希望不要政治惡鬥，期待民進黨政府儘快帶領國家走向正軌，畢竟未來還有很多事情要做，特別是關稅談判、匯率政策、美債、軍備等，這都會影響台灣未來的走向。

    所以他請民進黨政府拿出決心，一定要重視今天民意的展現成果，跟民眾一起攜手走向構建健康快樂的國家。至於明年的縣市長選舉，新竹縣在國民黨主導下，他相信依舊會看到光明。

    至於國民黨新竹縣黨部主委陳見賢則說，這次大罷免是由執政黨和民團共同發起，全世界沒有一個國家會對國會議員做無差別的大罷免。今天的投票結果告訴執政的民進黨「你這樣做是不對的」，鄉親用一票票選票告訴執政者，希望他們能做對的事、尊重全台所有選民的抉擇。

    新竹縣長楊文科（中）今天被追問將交棒給誰，他說，新竹縣在國民黨主導下依舊會光明。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科（中）今天被追問將交棒給誰，他說，新竹縣在國民黨主導下依舊會光明。（記者黃美珠攝）

