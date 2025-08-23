核三公投案投票率不到3成、未過門檻 反核團體：民眾看透是政黨惡鬥操作

由藍白提出的核三重啟公投案投票率不到3成，反核團體發表聯合聲明指投票結果顯見民眾看透該公投是政黨惡鬥操作。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/23 19:00

〔記者楊媛婷／台北報導〕核三重啟公投案出爐，同意票未超過5百萬公投門檻，投票率未逾3成，該案已被否決，全國廢核行動平台今（23日）表示，過往公投案即使沒有綁大選，投票率都超過4成，這場耗費11億公帑的公投案投票率低，顯示民眾看透該公投是政黨惡鬥操作，許多反核者以拒投表達不滿。

藍白主導的立法院無視核三廠停機後，台灣根本不缺電的現況，仍於今年5月20日通過核三重啟公投案，該公投於今天登場，雖然同意票多過不同意票，但最後未過1/4、5百萬門檻，投票率更低於3成。「全國廢核行動平台」指出，自2017年「公投法」放寬門檻，二次的大型公投都各有51%、41%的投票率，也是放寬後15案中的最低投票率。

由數百個民間團體組成的全國廢核行動平台表示，即使公投和大選脫鉤，還是都有超過4成的投票率，這次公投是修法後首次由立院提案舉行的公投，但比過去鳥籠公投時代的4案投票率還低，名列史上第3低的投票率，也凸顯該公投缺乏公民連署的廣大民意，只有政黨惡意操作，甚至缺乏討論與資訊，很多反核民眾都無法接受程序不正義的公投案，最後選擇抵制該公投，也讓這次公投的投票率低。

全國廢核行動平台指出，該公投不僅不正義，更是要讓全國投票決定位在屏東的核三是否重啟，對屏東縣民不公平，也可看到這次投票主要都是支持核三重啟方的動員，若撇除與立委罷免案併案的縣市，以屏東縣的投票率最高，也是全台不同意票比例最高。

全國廢核行動平台表示，在擁核方強力動員下，全台仍有少數地區不同意高於同意，分別為高樹、九如、新園、崁頂、南州、林邊、萬巒等七鄉鎮，全部位於屏東，可見屏東人對這次公投高度不認同，擁核方之前稱恆春超過75%支持核三重啟，投票顯示該地不同意票約40%，比全國平均高一成，顯示當地人不願被決定命運的心聲。

全國廢核行動平台指出，這次公投除浪費11億民脂民膏，該案語意不清、文字模糊等，展現立院對核能議題的怠惰，更從未認真面對核安，強調立院若要談核電，應該要將台灣的核電安全標準與先進國家對齊，以及認真面對核廢料問題，才有資格談是否繼續使用核電。

