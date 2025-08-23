為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    屏東縣長周春米：全國逾7成民眾公投未投票 因不認同核三延役

    屏東縣長周春米今天上午完成公投投票。（記者羅欣貞攝）

    2025/08/23 18:56

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕核三位於屏東縣，針對核三重啟公投，屏東縣長周春米今（23）日晚間發出聲明指出，全國超過7成民眾未投票，是對核三重啟公投不認同，而恆春僅16%民眾投同意，投票前的70%同意是蓄意誤導。

    屏東縣長周春米表示，這次有超過7成的民眾沒出來投票，藍白聲稱的70%恆春人同意核三重啟，結果只有16%的恆春人投同意票，證明藍白提出，且花了11億元公帑的公投，超過7成的台灣民眾不認同。

    批藍白未提供核三安全報告

    周春米說，這次公投從成案到投票只有短短3個月，完全沒有提供安全報告等科學資訊給民眾，就要民眾投票決定改變國家重要能源政策，結果有超過7成的民眾沒有出來投票，這個無聲結果的意義就是不認同。

    她也提到，政客在投票前信誓旦旦說，有超過70%核三廠所在地的恆春人同意核三重啟，投票結果，卻只有16%的恆春人投下同意票，更證明這是毫無根據地胡扯，企圖誤導全國民眾。

    周春米表示，公投結束了，核三停役的結果不變，但她有兩個期待，一是核一、核二都做過自我安全檢查，請台電即使公投沒有過也要做這項安檢，保障在地的安全。

    二是台灣的能源政策應該透過公開、透明的機制，把安全性、成本（含實質成本、社會成本）專業地分析後，讓大家有好好討論的機會，共同為台灣的未來努力。

