壓倒性挺過罷免 江啟臣：執政黨應召開國是會議檢討國家治理

國民黨立委江啟臣挺過大罷免，建議執政黨召開國是會議。（記者歐素美攝）

2025/08/23 19:04

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第八選區國民黨立委江啟臣，以壓倒性勝利挺過大罷免，今天晚間6點，他抵達豐原服務處，支持者響起熱烈掌聲及歡呼聲；江啟臣感謝團隊、家人、志工及支持者，表示罷免過關、但沒有任何喜悅，因為過程造成社會對立、人民的撕裂及浪費太多時間跟資源，建議執政黨應召開國是會議，徹底反省檢討，並強調，公投沒過，也不能忽略投票人的意見。

江啟臣說，民國47年、也就是67年前的823，守住了台灣，今年的823守住了民主，所以特別感謝，我們相信民主、相信台灣人民永遠會做出最好的決定，這次大罷免過程已造成社會太多阻力，國家也很難團結，823結果就是終結大罷免，讓國家、民主政治回歸正軌，社會回歸和諧，人民之間相互包容、相互尊重；很高興台灣人民做出一個決定，就是台灣民主要繼續向前行，希望明天過後政府手中握有的權力是用來服務每一位國民、而不是拿來鬥爭異己。

媒體問「罷免被視為2026台中市長前哨戰，罷免過關，下一步是什麼？」江啟臣表示，「現階段人民想要的是顧民生拚經濟不是舞選舉」，賴總統跟執政黨應考慮開國是會議，徹底反省檢討，如何團結國人及跟不同的政黨，大家能夠讓民主回歸正軌，現在不是談選舉、而是談治理的時候。

公投沒過，江啟臣指出，公投每一票都是一個意見，不能因公投沒過就忽略那些投票人的意見，這些意見某種程度表達對政策的看法，尤其國家的能源政策攸關產業發展、人民的生活，還有國家的安全，所以這也是他提到為何要召開國是會議，去好好徹底的討論這問題。他說，沒過當然還有其他原因，不代表人民對政策沒有意見，而是過去公投結果並沒有得到執政者政策上的回應，造成人民覺得過了也沒有什麼用，執政者應該好好探索人民所需的政策是什麼。

江啟臣以壓倒性的勝利挺過大罷免。（記者歐素美攝）

