    首頁　>　政治

    「去游」失敗 南投罷團：公民行動不停止、展開下階段監督倡議

    罷免游顥失敗，南投縣「去游除垢」罷團領銜人林敬桐（中）表示，將持續發揮公民監督力量。 （記者張協昇攝）

    罷免游顥失敗，南投縣「去游除垢」罷團領銜人林敬桐（中）表示，將持續發揮公民監督力量。 （記者張協昇攝）

    2025/08/23 18:47

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣「去游除垢」罷團發動罷免國民黨立委游顥失敗，罷團領銜人林敬桐表示，雖然結果不盡理想，但這場運動已在南投社會播下公民覺醒的種子，公民行動不會停止，罷團將持續關注游顥的言行與政策動向，並展開下一階段的監督與倡議工作，守護台灣民主、維護南投民眾的權益。

    歷經數個月的激烈罷免戰，今天終於落幕，下午4點投票結束，設在民進黨南投縣黨部的「去游除垢」罷團總部，陸續湧進支持者，開票過程，隨著不同意票一路領先同意票，低迷氣氛籠罩全場，當得知罷免失敗後，志工們難掩落寞神情。

    林敬桐隨後出面宣告罷免失敗，並向支持者鞠躬致歉，她指出，感謝南投第二選區所有選民與志工夥伴，願意一同走過這段艱難的路，共同完成南投史上第一次、也是極可能最後一次的立委罷免選舉，結果不盡理想，她願意承擔所有責任。

    林敬桐強調，如果能回到今年初，罷團還是會做出一樣的決定，因為民主的延續不是一場選舉，而是一代又一代地努力接棒，理當如此站出來。罷免案雖未成功，但仍有2萬多名民眾勇敢站出來投下同意罷免票，已清楚傳達出南投鄉親對游顥的質疑，南投人給游顥委員一次機會，希望游顥未來不要再提出有利於中國人的中配6改4等法案，多為南投人發聲。

