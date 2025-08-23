為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    林思銘反罷成功 喊話：賴清德和民進黨別再胡搞、瞎搞、亂搞

    國民黨立委林思銘（中）成功反罷，身心俱疲的他3次向民進黨和賴清德喊話別再「胡搞、瞎搞、亂搞。」（記者黃美珠攝）

    國民黨立委林思銘（中）成功反罷，身心俱疲的他3次向民進黨和賴清德喊話別再「胡搞、瞎搞、亂搞。」（記者黃美珠攝）

    2025/08/23 19:13

    〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣立委林思銘今天反罷免成功，也是7個選區中唯一不同意票比例破7成的立委，提早發布感言，向竹2鄉親致謝時還一度哽咽，他說，被這個大惡罷折磨、霸凌了1個多月，現在順著民眾所展現集體的意志，他送給總統賴清德和民進黨1句話就是：別再「胡搞、瞎搞、亂搞」！因為很重要，總共說了3次。

    林思銘說，自己被折騰、霸凌了1個多月，今天能反罷成功，功勞歸功所有支持他的鄉親，以及力挺他的同黨同僚，跟國民黨合作的台灣民眾黨黨友們，正是因為大家不斷地幫他催票、拉票，今天才能順利成功過關。

    他說，惡罷已落幕，他希望國家能開始走向正軌，期待賴清德政府趕快回歸做對的事情，不要再「胡搞、瞎搞、亂搞」。

    而今天在新竹縣反惡罷能開出這樣漂亮的成績單，除了國民黨上下力挺幫他催票，藍白合作也是關鍵，未來他在立院會持續這樣的黨團合作路線，加大對監督制衡力道，讓民進黨政府好好做事情，不要「胡搞、瞎搞、亂搞」。而民主國家的真諦，就是人民作主，不是民進黨做主。所以他重申讓民進黨不要再「胡搞、亂搞、瞎搞」。

    林思銘說，歷經大惡罷的霸凌，他真的被折磨得很辛苦，未來會利用一段期間好好休養，恢復元氣後好讓自己更有戰力。

    他還說，這次竹2反罷免的比例非常高，不同意票大過同意票，在他傍晚5點20分前後發表感言時，大概是6成8對上3成2，非常感謝竹2選民的支持，未來會更努力服務爭取建設。

    國民黨新竹縣立委林思銘（右）在確定反罷免成功後，陸續跟縣黨部主委陳見賢（左）、新竹縣議會議長張鎮榮、新竹縣長楊文科致謝。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣立委林思銘（右）在確定反罷免成功後，陸續跟縣黨部主委陳見賢（左）、新竹縣議會議長張鎮榮、新竹縣長楊文科致謝。（記者黃美珠攝）

    近日甫從星國返台的新竹縣長楊文科（前右）趨前向立委林思銘致賀。（記者黃美珠攝）

    近日甫從星國返台的新竹縣長楊文科（前右）趨前向立委林思銘致賀。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣立委林思銘（前右）在確定反罷免成功後，陸續跟縣黨部主委陳見賢、新竹縣議會議長張鎮榮（左）等致謝。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣立委林思銘（前右）在確定反罷免成功後，陸續跟縣黨部主委陳見賢、新竹縣議會議長張鎮榮（左）等致謝。（記者黃美珠攝）

