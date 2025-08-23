為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    2波大罷免全盤皆墨 蘇治芬示警2026：府院黨決策圈應調整

    民進黨前中常委蘇治芬指出，大罷免未成功對2026縣市長選舉是一大警訊，府院黨及立院黨團，皆應調整決策圈生態。（資料照）

    民進黨前中常委蘇治芬指出，大罷免未成功對2026縣市長選舉是一大警訊，府院黨及立院黨團，皆應調整決策圈生態。（資料照）

    2025/08/23 18:43

    〔記者陳昀／台北報導〕大罷免歷經2波投票，最終31席國民黨立委皆未遭罷免，從旁協助的民進黨也陸續湧現黨內檢討意見。積極支援罷團的民進黨前中常委蘇治芬示警，這對2026縣市長選舉是一大警訊，面對藍白禿鷹式攻勢，執政黨未能洞燭先機，府院黨及立院黨團，皆應調整決策圈生態。

    蘇治芬受訪指出，罷免是體制內的社會運動，所以爆發的洪量也會受限，罷免就是公民團體和地方派系的對決，相當困難，她舉雲林為例，當地的賄選問題仍相當嚴重。

    蘇治芬認為，大罷免的結果不好，代表這場運動沒有成功，對2026縣市長選舉是一大警訊，民進黨一向以「引領風潮」取勝，但從大罷免過程來看，「時勢已非如此」。

    蘇治芬指出，基層重民生，尤其是受薪階級和小本生意的個體戶，面對藍白陣營「禿鷹式」的奸計圍攻與「浪擲式」的侵蝕台灣財政，執政黨未能洞燭先機，執政一年來浪費了不少時光。

    蘇治芬直言，如今民間期待執政黨能大破大立，但黨內領導圈少了大檢討，就少長了智慧，府院黨和立院黨團應調整決策圈生態，失敗了，豈是一個黨秘書長林右昌就能對台灣社會有所交代？她感嘆，也許是黨少了「貴人」吧。

