    首頁　>　政治

    核三公投只為博媒體曝光! 施景中怒：浪費11億只成就「他」的罵名

    核三重啟公投23日投開票。（記者塗建榮攝）

    2025/08/23 20:24

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（23日）核三延役公投投票日，不少地區出現投票所冷清的狀況，甚至花不到半小時就完成計票和驗票作業，還有選務人員開玩笑稱「工作人員比投票的人還多」。對此，台大婦產科名醫施景中直言，他對這種只為博媒體曝光度，而提出這種假議題公投的人感到深深厭惡，白白浪費納稅人十多億和犧牲選務人員的寶貴時間。

    由民眾黨主席黃國昌主推的核三延役公投，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」，先前就被批評是場政治性公投，該公投僅僅只是「如果檢查安全的話，是否可以運轉」，事實上藍白今年5月聯手強闖的《核管法》修法就已讓全國所有核電廠「隨時可以提出重啟延役申請」，也就是說，這次公投主文所述就是現況，根本無須浪費11億公帑再辦一次公投。

    而施景中今天履行完自己的公民權後，在臉書發文表示，「我從高鐵新竹站趕回來投票了，投票所根本沒有人在等待，倒是選務人員許多都在現場站著等大家。我對這一種純粹要博媒體曝光度，提出這種公投的人，感到深深地厭惡。浪費了納稅人11億，犧牲了一堆選務人員的寶貴時間，只成就了他一個人的罵名。但是還是要祝福他、畢竟囂張沒有落魄的久。我心中最討厭的政治人物，名次又改變了。」

    本次公投案同意票434萬1432票，不同意票151萬1693票，未達成案的門檻（500萬523張同意票），全案宣告不通過。

