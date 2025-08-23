學校電費今年全額補助59億 教育部：明年回歸正常財政機制

學校電費今年中央全額補助59億元，教育部今晚澄清，明年是回歸正常財政機制。（記者林曉雲攝）

2025/08/23 19:19

〔記者林曉雲／台北報導〕針對部分地方政府稱「中央自115年度起停止補助公私立學校電費」，教育部今（23）日晚間澄清說明，此說法並非事實，實際上，今（114）年度高級中等以下學校的電費差額，已由中央全額負擔補助59億元，地方並無額外負擔；至於115年度起，則是依照既有制度回歸正常財政機制，並非取消補助。

教育部強調，一向重視學生受教權益與學習環境，今年度已主動承擔全部電費差額，顯示中央支持教育的決心，若將政策誤導為「立即取消補助」，不僅與事實不符，更易造成社會誤解與不安，教育政策攸關孩子受教權益，呼籲勿作為政治操作工具。

教育部國教署組長蔡宜靜表示，自明（115）年度起，相關電費差額將回歸既有財政機制支應，此舉係回歸正常財政責任分工，並非刪減或停止補助，同時因「財政收支劃分法」修正後，中央釋出更多財源予地方，地方財力更形充裕，可支應相關經費。

蔡宜靜說明，依據行政院去（113）年3月27日及7月8日召開之相關會議決議，高級中等以下學校電費優惠電價及前期凍漲電價差額，本應回歸地方自有預算支應；惟考量114年度預算編列期程緊湊，為避免地方銜接不及影響學校運作，114年度差額暫由中央政府全額支應，教育部並編列59億元以確保各級學校運作不中斷，此為過渡措施；115年度起再依決議回歸地方辦理。

近日有部分縣市首長對於教育部及行政院在學校電費補助政策上的規劃提出質疑，甚至指稱中央「一刀切斷補助」，蔡宜靜澄清，此說法並非事實，實際上，114年度高級中等以下學校的電費差額已由中央全額負擔，地方並無額外負擔；至於115年度起，僅是依照既有制度回歸正常財政機制，並非取消補助。

教育部表示，中央將持續與地方政府合作，確保各級學校在穩定且完善的環境中運作，共同守護教育品質，落實中央與地方攜手推動教育永續發展之目標。

