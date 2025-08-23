藍委羅明才罷免案過關 籲放下仇恨、賴政府趕快回歸經濟主軸

新北市藍委羅明才（中）身旁站著新北市副市長劉和然（右），但他對2026新北市長選舉支持對象仍不願表態。（記者翁聿煌攝）

2025/08/23 18:49

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市第11選區新店區國民黨立委羅明才23日提前自行宣布罷免案不成立，他指出，823包括他的7席罷免案全部沒過，反映出最新民意，希望823過後，賴清德政府施政趕快回歸經濟主軸，好好照顧人民，他表示，「台灣是我們的家」請大家放下仇恨，請罷團也放下指責和爭議，一起為台灣努力。

羅明才晚上5點50分在不同意罷免票領先差距擴大後出面，接受現場支持者的歡呼，他感慨自己參與政治30多年來，第一次面對罷免，感謝鄉親的支持，他坦承，面對這次罷免讓他很緊張、心理壓力很大，如今罷免案沒有通過，著實讓他鬆了一口氣。

請繼續往下閱讀...

羅明才並當場高歌「感恩的心」、「朋友」兩首歌的重點段落，感謝有大家的支持，以及面對罷免以來國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜等人的全力支持，他也呼籲執政黨就此劃下句點，不要再做政治鬥爭。

羅明才宣布罷免案過關，新北市副市長劉和然也到場陪同，媒體問羅明才，2026年市長選舉是否支持劉和然？羅明才說，這次罷免案過程中，不僅劉和然幫他很多忙，包括台北市副長李四川、民眾黨主席黃國昌也都有出力，大家都是很優秀的人才，他相信正義的一方不會孤單，努力向前就會獲得人民的支持與認同。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法