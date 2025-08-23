核三延役公投高雄投票率僅27％ 3區最支持

核三延役公投，高雄投票率27.86%。（記者葛祐豪攝）

2025/08/23 18:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕核三延役公投今天（23日）進行投票，根據高雄市選委會傍晚統計，高雄投票率27.86%，有效同意票數佔投票權人總數17.97%，其中美濃區、左營區、岡山區同意票都破20%，算是最支持重啟核三的行政區。

高雄今年公民投票人數共235萬8186人，投票率27.86%，同意票42萬3651票、不同意票22萬9579票，無效票3768票，換算有效同意票數佔投票權人總數17.97%。

以各行政區來講，有效同意票數佔投票權人總數共有3區突破20%，最高的是美濃區21.45%、其次為左營區20.42%、岡山區20.08%。反倒是傳統一面倒支持藍營的幾個原民區，都低於20%；佔比最低的則是旗津區12.65%、六龜區12.95%。

對此，劉姓民眾認為，核電廠風險及核廢料處理，都是在地居民所承受的不安與壓力。這次因為高雄沒有罷免公投，選民出來投核三公投的意願不高，但他周遭有不少朋友都擔心，「如果核三一旦重啟，核廢料要放哪裡?」

陳姓民眾則說，輝達執行長黃仁勳也肯定核能是很好選項，高雄要發展AI、半導體，都需要大量能源，重啟核三可以讓台灣不缺電。不過高雄這次的投票率不高，選民普遍冷感，他覺得很可惜。

