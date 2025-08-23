為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    南投罷免游顥失利 罷團雖敗猶榮 國民黨嚇出一身冷汗

    罷團罷免南投縣立委游顥（中）雖以失敗收場，但過程中也讓國民黨傾全力反罷，嚇出一身冷汗。 （記者劉濱銓攝）

    罷團罷免南投縣立委游顥（中）雖以失敗收場，但過程中也讓國民黨傾全力反罷，嚇出一身冷汗。 （記者劉濱銓攝）

    2025/08/23 18:41

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投推動罷免立委游顥，雖然游是823被罷免7位立委中資歷最淺，投票前也被視為最有機會落馬，但游背後有綿密的國民黨地方組織動員，加上南投縣第二選區是縣長許淑華大本營，許、游合體在選區跑透透，導致罷團不敵國民黨的文宣戰與地方動員，但即便罷免失利，國民黨在過程中也嚇出一身冷汗，被迫傾全力反制，罷團雖敗猶榮。

    罷免志工私下透露，在游顥選區固定罷免志工人數有限，常要透過外縣市志工支援，才有辦法持續每天的街掃、舉牌宣傳。

    雖然罷團透過不斷宣講，凸顯游顥親中立場，以及南投在國民黨執政下，長久停滯未能進步，種種訴求都能打中人心，但國民黨迎戰罷免是以大選格局全面反制，儼然成為政權保衛戰。

    藍營除了撒錢大打文宣戰，廣設大型看板宣傳反罷，還持續發送政績手冊鞏固形象，並有最強母雞許淑華，與多位黨內政治明星下鄉拉抬，再透過長年經營的組織動員催票，連偏鄉也不讓罷團越雷池一步，勢單力薄的罷團，即便726後獲民進黨奧援，但仍功虧一簣。

    不過，罷團從一階連署、二階補件，最後闖進三階投票「關關難過關關過」，已經寫下南投政治的里程碑，也讓國民黨嚇出一身冷汗，逼迫游顥必須不斷召開反罷座談、街掃、宣講，以及大造勢、大車掃，才能保住立委席次，罷團最後雖難竟全功，但這一仗雖敗猶榮。

