屏東縣核三重啟公投結果出爐 投票率達3成、同意多於不同意

核三重啟公投今天下午4時開始開票，根據中選會開票結果，截至下午6時，共有12縣市完成開票，其中核三廠所在地的屏東縣投票率31％，整體同意票比不同意票多出3萬260張，（記者塗建榮攝）

2025/08/23 18:31

〔記者李文馨／台北報導〕核三重啟公投今天下午4時開始開票，根據中選會開票結果，截至下午6時，共有12縣市完成開票，其中核三廠所在地的屏東縣投票率31％，整體同意票比不同意票多出3萬260張，不過九如鄉、高樹鄉、萬巒鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉等7個鄉不同意票比同意票多。

中選會本次在台北市中央聯合辦公大樓成立「114全國性公民投票及第11屆立委罷免案中央選情中心」。根據中選會開票結果，下午5時6分，首個完成開票的縣市為金門縣，同意票數1萬4524張，不同意票數893張，投票率12.38%。

核三廠所在地屏東縣投票結果被視為外界關注焦點，根據開票結果，該縣市投票率31%，投票權人總數68萬8202人，同意票12萬720張、不同意票9萬460張。細看屏東縣地方鄉鎮，核三廠位址恆春鎮投票率27.33％，同意票4103張、不同意票2658張，多數鄉鎮市同意票皆大於不同意票，不過九如鄉、高樹鄉、萬巒鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉等7鄉鎮市不同意票較多。

隨後多個縣市也在2個小時內完成開票，澎湖縣投票率18.36％，同意票1萬3180張、不同意票4012張；連江縣投票率19.23％，同意票2129張、不同意136張；台東縣投票率25.12％，同意票3萬7858張、不同意票7191張；基隆市投票率28.01％，同意票7萬0703張、不同意1萬7895張。

桃園市投票率26.99％，同意票42萬9306張、不同意票9萬8886張；嘉義市投票率27.69％，同意票4萬3674張、不同意票1萬7279；宜蘭縣投票率22.83％，同意票6萬2075張、不同意票2萬6003張；嘉義縣投票率23.43％，同意票7萬1315張、不同意票2萬7545。

