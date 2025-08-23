為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    核三重啟公投雲縣同意佔7成6、9.8萬票 張麗善：民意所趨盼中央省思

    針對核三重啟公投結果，雲林縣長張麗善說，這是民意所趨，希望中央能省思、評估能源政策。（記者黃淑莉攝）

    針對核三重啟公投結果，雲林縣長張麗善說，這是民意所趨，希望中央能省思、評估能源政策。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/23 18:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕核三重啟公投昨天投票，雲林縣投票狀況冷清，投票率僅22.66%，開票結果同意佔76.94%達9萬8165票、不同意2萬9429票。雲林縣長張麗善表示，這是民意所趨，核三重啟才是穩定電力正本清源，不要喊淨零碳排卻把完全不排碳的核能廢棄，「火力」全開，借用再生能源不可能達到目標。

    張麗善指出，看到全國開票結果，同意核三重啟票大幅高於不同意，這是民意所趨，尤其日前颱風襲擊太陽能板造成很大災難，污染環境，民眾有眼睛看會做判斷，加上很多專家學者對核廢料、核安提出許多科學論述，美國總統川普日前也直言光電是「世紀大騙局」，印證人民心中想法「真的是騙局」。

    張麗善說，光電是淘空台灣嚴重影響金融，光電業者大筆借貸興建太陽能板，再高價賣電給台電，兩邊獲利，台電不能倒，只能逼迫全民買單，這次公投結果可看出民眾強烈表達同意核三重啟，才是電力穩定正本清源，期盼中央好好省思、評估，如何讓台灣未來有競爭力，更不能一直講淨零碳排，卻把完全不排碳的核能廢棄，火力全開，只借用再生能源不能達到預期目標，說一套做一套只會事與願違。

    雲林縣全縣有六二○個投開票所，從上午八時開始投票到下午四時截止，各地投票狀況冷清，選務人員說，一個小時投票民眾只有個位數。

    雲林縣選委會指出，昨天各投票所秩序良好，沒有違規情事發生，投票22.66%，開票順利有的投票所不到10分鐘即完成開票，下午5點半620個投票所全部完成開票。

