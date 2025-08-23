為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    花蓮核三公投投票率27.19％ 同意票63040占86.36％

    花蓮縣核三重啟公投投票率不到3成，同意票仍開出6萬3千多票，同意比例超過86％，顯示傅崐萁、徐榛蔚夫妻基本盤穩固。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣核三重啟公投投票率不到3成，同意票仍開出6萬3千多票，同意比例超過86％，顯示傅崐萁、徐榛蔚夫妻基本盤穩固。（記者花孟璟攝）

    2025/08/23 18:16

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕全國性公民投票第21案核三重啟公民投票，下午5點半開票完畢，花蓮縣今天投票率為27.19％，共7萬3826人出來投票，同意票有6萬3040票、不同意票9956票，同意票占有效票86.36％。

    全國性公民投票21案在花蓮縣的投票權人數，依照花蓮縣選委會公告，共有27萬1519人，今天公投開票結果，在投票率僅27.19％之下，投同意票仍有6萬3040票，不同意9956票，等於投同意票的比例86.36％，不同意票13.64％。

    相較於2022年縣長選舉的選舉人數26萬6058人，投票率為57.56％，徐榛蔚得票9萬6645票，得票率64.73％，這次核三重啟公投在投票率如此低的狀況下，還能開出6萬3040票，可說相當的驚人。

    立委傅崐萁上月26日挺過花蓮罷團提出的罷免投票案，投票權總人數19萬1367票，投票率60.10％，其中不同意罷免就有6萬5300票、同意票4萬8969票，上個月同意罷傅的民眾，這次公投出來投票者相當少。

