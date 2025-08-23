為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    核三延役公投新北3座核電廠所在區投票低迷 藍綠民代分析民情

    核三延役公投今（23）日舉行投票，石門、貢寮、萬里投票人數較少，率先完成開票。圖為新北市選委會開票情況。（記者黃子暘攝）

    2025/08/23 18:23

    〔記者黃子暘／新北報導〕核三延役公投今（23）日舉行投票，新北市石門、萬里、貢寮區境內各有一座核電廠，3區投票率低迷。民進黨新北市議員林裔綺、周雅玲認為，核電廠對於所在地區發展是巨大限制，民眾更盼核廢料處理有明確、具體方向。國民黨市議員陳偉杰說，結果顯示民眾對核安、核廢料仍存疑慮，國家重大政策需長時間凝聚共識，盼朝野放下對立。

    石門區投票率20.64％，萬里區投票率19.53％，貢寮區投票率15.88％

    核一廠所在的石門區為陳偉杰選區，他指出，公投未通過同意門檻，雖覺遺憾，這也代表人民尚未產生對於穩定能源的迫切感，也可能對核安及核廢還有疑慮；他選區投票率偏低，國家重大政策本就需要長時間討論宣傳和凝聚共識，政治人物要尊重民意，也盼未來各政黨都能放下對立尋求共識，勿在激烈衝突議題上持續較勁，讓社會一直處於分裂。

    核二廠所在的萬里區為周雅玲選區，她表示，不管哪個黨執政，綠能政策都逐年推動，非核家園是長久以來國人共識；民眾長期對核廢處理抱持疑慮，仍期待政府對核廢最終處置場有具體、明確態度，且核電廠也限制地方整體發展；起初她就排斥這項公投，屏東民眾生命財產安全不應由其他人決定，她選區民眾也憂心黃是否哪天打算燃起核一、二議題。

    核四廠所在的貢寮區為林裔綺選區，她說，核電廠周邊禁限建等規範，對貢寮人是長期且巨大的限制，公投主文提及要主管機關同意，顯示此案是假議題，試問民眾黨主席黃國昌為何避談核一、核二？核電後端處置技術如核廢料處理等尚無方向，卻浪費11億納稅錢公投，黃更提出向下挖三、四公里埋核廢料的可笑說法，若是可行，「表示核一、核二也可以這麼做啊，為什麼你單純只講核三？」

