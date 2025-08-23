為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    31:0戰勝大罷免 藍委：台灣人民希望在野強力監督

    藍委李彥秀（中）說，大罷免結果代表台灣人民希望在野強力監督，防止執政黨濫權，為人民看緊荷包。（資料照）

    藍委李彥秀（中）說，大罷免結果代表台灣人民希望在野強力監督，防止執政黨濫權，為人民看緊荷包。（資料照）

    2025/08/23 18:18

    〔記者劉宛琳／台北報導〕大罷免歷經2波投票，最終以31：0作收，沒有國民黨立委遭到罷免。在726反罷成功的國民黨立委洪孟楷表示，人民用選票堅定告訴賴政府民主的真諦，政府在這段時間耗費龐大資源，挑起社會對立，真的應該向全體國人誠摯道歉；挺過726大罷免的國民黨立委李彥秀也說，此結果代表台灣人民希望一個強力監督的在野力量，防止執政黨濫權，為人民看緊荷包、守護民主。

    洪孟楷表示，8月23日第二波罷免投票，7位候選人全數過關，比例差距懸殊，形成31比0的完封勝，清楚展現人民拒絕政治鬥爭的智慧與意志，這是人民的勝利。

    洪孟楷說，726至今，台灣沒有被賣出、沒有任何人器官被割，證明這些罷免抹黑從頭到尾就是謊言與仇恨的產物。謠言終究敵不過人民的理性，仇恨也絕對敵不過愛與幽默的力量。31比0，不是任何政黨的勝利，而是人民的勝利。

    挺過726大罷免的李彥秀也說，民主政治就是民意政治，不論是執政者或是在野黨都應該對最新民意謙卑與傾聽；31比0的罷免結果，代表台灣人民希望一個強力監督的在野力量，防止執政黨濫權，為人民看緊荷包、守護民主。

    李彥秀指出，過去一年多正是台灣發展轉型的關鍵時刻，面對地緣政治日益嚴峻、川普政府高關稅政策以及後續「232條款」調查報告對晶片及ICT產業的巨大衝擊，民進黨顯然輕忽了台灣產業與人民的需求，而將精神都用在政治鬥爭與大罷免，心心念念地都還是「權力」，希望「大罷免大成功」企圖翻轉國會，鞏固權力達到完全執政的目的。

    李彥秀說，「大罷免大失敗」並不代表結束，如果執政的民進黨不能記取教訓，痛定思痛，2026與2028恐怕不會有「鐘擺效應」，而是「骨牌效應」與「政治海嘯」的開始。

    李彥秀表示，當然，國民黨保住國會第一大黨的位置，在野陣營保持立院穩定的多數，更要謙卑面對最新民意，「大罷免大失敗」是民意對在野陣營更多的期許與期待，提出更多福國利民的政策，導正更多執政的荒誕與缺失，才能取得民眾的信任，將台灣的未來交給國民黨，交給在野陣營。

    藍委洪孟楷在臉書表示，大罷免結果是人民用選票告訴賴政府民主的真諦。（取自洪孟楷臉書）

    藍委洪孟楷在臉書表示，大罷免結果是人民用選票告訴賴政府民主的真諦。（取自洪孟楷臉書）

