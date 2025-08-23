為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    基隆核三公投投票率2成8 同意票70703：17895勝出

    核三延役公投基隆市開票結果，同意票7萬703張、不同意票1萬7895張，相關數字以中選會公告為主。（基隆市選委會提供）

    核三延役公投基隆市開票結果，同意票7萬703張、不同意票1萬7895張，相關數字以中選會公告為主。（基隆市選委會提供）

    2025/08/23 18:11

    〔記者俞肇福／基隆報導〕核三延役公投今天（23日）投票，基隆市有投票權總人數共計31萬8691人。基隆市選委會指出，今天共有8萬9258人投票，無效票660張、有效票8萬8598張，投票率為28.01％。同意票7萬703張、不同意票1萬7895張；同意核三延役的70703同意票，占有投票權總人數22.19％。

    以選舉區區分，安樂區7萬264人最多，其次依序為信義區有4萬6844人、中正區4萬6445人、七堵區有4萬6○77人、中山區有4萬1359人、仁愛區有3萬3936人；投票人數最少的行政區則為暖暖區僅有3萬3766人。

    同意核三延役票數，安樂區16273票、信義區有11487票、中正區有9535票、七堵區有9686票、中山區有8925票、仁愛區有7114票、暖暖區7683票。

    不同意核三延役票數，安樂區4076票、信義區有2520票、中正區有2521票、七堵區有2624票、中山區有2240票、仁愛區有2189票、暖暖區1725票。

