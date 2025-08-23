為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    823結果出爐！5藍委+2罷團自行宣布罷免否決 核三公投不通過

    國民黨823七件立委罷免案全數不通過。（資料照，本報合成）

    國民黨823七件立委罷免案全數不通過。（資料照，本報合成）

    2025/08/23 18:43

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（23日）7件國民黨立委罷免案及核三延役公投投票日，各選區開票工作進入收尾階段，結果大致底定。由於不同意罷免票大幅領先同意罷免票，目前已有5名藍委和2區罷團搶在中選會公布結前，自行宣布罷免案不通過。至於公投案，目前已突破420萬票，門檻為500萬523張，料將不會成案。

    7區藍委罷免案

    今天罷免案投開票的7案包括新北市第11選區羅明才、新竹縣第2選區林思銘、台中市第2選區顏寬恒、第3選區楊瓊瓔、第8選區江啟臣、南投縣第1選區馬文君、第2選區游顥。根據《公職人員選舉罷免法》規定，同意票數必須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，才算通過。

    羅明才：本人自行宣布不通過。

    林思銘：本人自行宣布不通過。

    顏寬恒：本人自行宣布不通過。

    楊瓊瓔：本人自行宣布不通過。

    江啟臣：罷團自行宣布不通過。

    馬文君：本人自行宣布不通過。

    游顥：罷團自行宣布不通過。

    核三延役公投

    本次公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」。這次公投案具有投票權的人數為2000萬2091人，若要通過，至少要有500萬523張同意票才行。據中選會逾九成六投票所開票結果，截至傍晚6點30分，同意票424萬604票，不同意票147萬5315票。雖然同意票壓倒性多於不同意票，但料將不會通過成案門檻。

    823罷免·公投即時開票專頁

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播