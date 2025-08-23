823結果出爐！5藍委+2罷團自行宣布罷免否決 核三公投不通過

國民黨823七件立委罷免案全數不通過。（資料照，本報合成）

2025/08/23 18:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（23日）7件國民黨立委罷免案及核三延役公投投票日，各選區開票工作進入收尾階段，結果大致底定。由於不同意罷免票大幅領先同意罷免票，目前已有5名藍委和2區罷團搶在中選會公布結前，自行宣布罷免案不通過。至於公投案，目前已突破420萬票，門檻為500萬523張，料將不會成案。

7區藍委罷免案

今天罷免案投開票的7案包括新北市第11選區羅明才、新竹縣第2選區林思銘、台中市第2選區顏寬恒、第3選區楊瓊瓔、第8選區江啟臣、南投縣第1選區馬文君、第2選區游顥。根據《公職人員選舉罷免法》規定，同意票數必須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，才算通過。

請繼續往下閱讀...

羅明才：本人自行宣布不通過。

林思銘：本人自行宣布不通過。

顏寬恒：本人自行宣布不通過。

楊瓊瓔：本人自行宣布不通過。

江啟臣：罷團自行宣布不通過。

馬文君：本人自行宣布不通過。

游顥：罷團自行宣布不通過。

核三延役公投

本次公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」。這次公投案具有投票權的人數為2000萬2091人，若要通過，至少要有500萬523張同意票才行。據中選會逾九成六投票所開票結果，截至傍晚6點30分，同意票424萬604票，不同意票147萬5315票。雖然同意票壓倒性多於不同意票，但料將不會通過成案門檻。

823罷免·公投即時開票專頁

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法