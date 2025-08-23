罷免顏寬恒輸了！「寬恒表弟」：感謝5萬多名鄉親在最艱困選區勇敢投同意

「中二解顏」發言人林宣宏（中），由民進黨台中市議會黨團總召王立任、烏日區議員曾威陪同向選民鞠躬致謝。（記者黃旭磊攝）

2025/08/23 18:06

〔記者黃旭磊／台中報導〕823大罷免第二波開票後，「中二解顏」今天傍晚5時半，由發言人林宣宏發表聲明，感謝出門投下同意罷免的5萬多名鄉親，感謝大家，在全台最艱困選區勇敢投下同意罷免票，感謝這麼多鄉親站在一起，相信台灣政治人物應該清廉，應該為鄉親打拼。

林宣宏由民進黨台中市議會黨團總召王立任、烏日區議員曾威陪同，率領全體志工向選民深深一鞠躬。林宣宏表示，這場選舉不是顏寬恒說的政黨對決，志工團隊是「你口中所謂的最疼惜的鄉親」，行使國家給予公民的選舉罷免權，你也是透過選舉民意推舉立委，希望你能在未來任期好好建設中二，由衷希望，中二真正成長，這是我的心願。

林宣宏說，顏立委，你一審貪污偽造文書被判8年4個月，9月11日會在台中法院開二審審判庭，希望你好好面對二審宣判。

林宣宏表示，感謝支持罷免各位朋友，不管是站出來志工還是身後的夥伴，還是出門投下同意罷免的5萬多名每位鄉親，感謝大家在全台最艱困選區勇敢投下同意罷免票，感謝這麼多鄉親站在一起，相信台灣政治人物應該清廉為鄉親打拼。

最後，林宣宏說，罷免不是為了自己，選舉失敗了，但我們仍要為家鄉努力，繼續為孕育我們成長地方努力，轉換成其他力量守護台灣，謝謝大家。

