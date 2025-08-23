為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    馬文君罷免未過 All罷馬：南投人創造歷史新頁 草根力量持續前行

    曾郁凱說，志工已組協會，會繼續關注南公共議題，監督馬文君問政。（記者陳鳳麗攝）

    曾郁凱說，志工已組協會，會繼續關注南公共議題，監督馬文君問政。（記者陳鳳麗攝）

    2025/08/23 18:02

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣立委馬文君罷免案失敗，「All罷馬」罷團領銜人曾郁凱說，罷免雖未過，但南投人已創造歷史新頁，罷團和支持的鄉親不怕長期的地方勢力，會持續前行，志工已成立了「山城群策公共事務協會」，草根力量持續前行，也呼籲馬文君委員，堅決守護南投的未來。

    立委馬文君罷免案投票接近尾聲，不同意罷免票持續大幅領先同意罷免，「All罷馬」領銜人曾郁凱對投下同意罷票的表達感謝，罷免展現的是公民對現狀的不滿，開票結束後是志工們守護南投行動的開始，已成立「山城群策公共事務協會」，會強力監督馬文君的問政表現，讓更多青年、家長、基層勞工能加入像「拒絕掩埋場、疼惜埔里水源」等公共議題的討論，在每一次選舉、每一個公共議題中，把公民的力量凝聚起來。

    「All罷馬」志工「南投阿美」也說，出門投票前問孩子，「如果失敗了，會後悔跟媽媽站出來嗎？」孩子回答，「會很難過，但不會後悔，因為我們是在做對的事情」，志工們不會後悔，也仍感到驕傲，因為即使過程中困難重重，志工和支持的鄉親都沒有放棄，今天過後，讓我們擦乾眼淚，繼續帶著台灣人的堅強與韌性走下去。

    823罷免·公投即時開票專頁

    「南投阿美」（右）說，不後悔且感到驕傲，未來會帶著台灣人堅強與韌性走下去。（陳鳳麗攝）

    「南投阿美」（右）說，不後悔且感到驕傲，未來會帶著台灣人堅強與韌性走下去。（陳鳳麗攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

