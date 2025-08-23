顏家超過30年地方經營+藍白合 顏寬恒狂贏挺過罷免

中二罷免今晚開票後顏寬恒（中）不同意票一路領先，在父親顏清標（左）、妹妹顏莉敏（右）陪同下出面宣布勝利，感謝鄉親相挺。（記者陳建志攝）

2025/08/23 18:00

〔記者陳建志／台中報導〕台中第2選區顏寬恒罷免案今天揭曉，雖罷團猛攻「法院認證貪汙犯」呼籲民眾下架貪汙立委，不過在顏家經營這個選區超過30年的穩固基礎下，並以大選的規格掃街、座談會、造勢晚會全力迎戰催票，加上726大罷免完封綠營，民眾希望關注民生議題的社會氛圍，以及藍白合的催票效果，讓顏寬恒順利挺過罷免。

顏寬恒2013年在父親顏清標因案被解除立委職務下扛起責任參與補選，憑藉顏家堅實的人脈基礎當選立委，2016年並順利連任，2020年卻跌破眼鏡輸給台灣基進的陳柏惟，2021年雖罷免拉下陳柏惟，但補選卻輸給林靜儀，創下同一屆連輸二次的罕見紀錄，好不容易2024年捲土重來，王子復仇成功擊敗林靜儀，卻在此次又面臨罷免，所幸今晚開票一路領先，順利挺過罷免。

顏寬恒能順利過關，最主要就是顏家在此區經營超過30年綿密和穩固的人脈基礎，除了大本營沙鹿，其他包括龍井、大肚、烏日、霧峰，幾乎大部分的里長都相挺，還陪同挨家挨戶發文宣反罷免，順利催出不同意罷免票。

此次罷免第二階段連署人數要達3萬278份，外界原本預期不容易達標，不過在罷團全力擺攤衝刺下，最後經過補件順利過關。面對這樣局勢，顏寬恒不敢掉以輕心，除透過臉書、看板全力宣傳投「不同意罷免」，更是頻繁掃街、掃菜市場、站街頭，還連辦5場每場都超過千人的造勢活動，展現動員能力，最後並在盧秀燕陪同下進行車隊掃街，選前之夜也在沙鹿徒步掃街，完全是以大選規格應戰，如願催出不同意票。

此次罷免，罷團在最後階段強攻顏寬恒是豪宅假買賣、詐領助理費的貪污立委，法院一審已判7年10月，是司法認證的貪污犯；面對罷團的步步進逼，顏寬恒除強打是民進黨司法迫害，強調並無假買賣，林進福也確實是聘請的助理，更強打自己是實實在在替鄉親做事的立委，將殺傷力降到最低。

另一個顏寬恒能過關的原因是726大罷免第一階段完封綠營後，罷團士氣大傷，社會氛圍希望政府關注民生問題，坊間更流傳「做不好4年後不投他就好了，幹嘛要罷免？」，對於罷免的推動形成阻力，加上「藍白合」催出最多的選票，讓顏寬恒順利過關。

