記者女兒被黃國昌嗆「提白癡問題」！ 曾代表民眾黨參選的爸爸發聲了

2025/08/23 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌昨天（22日）被問到美國律師資格是否失效等問題時，竟當場回嗆女記者「這個是什麼白癡的問題？」後續網友卻發現，被嗆的記者吳洛瑩，其父親是曾代表白營參選2020年高雄市長補選的吳益政，其胞弟替姐姐抱不平，今（23日）在Threads發出比中指照片，回嗆黃國昌「送給您白癡立委！」，而吳益政稍早也在社群發聲回應此事，替黃國昌緩頰。

吳益政今傍晚在臉書發文，「我常自嘲從事政治工作，是業障深的人在做的事。除了自己的志趣與理想，為了公共福祉，付出自己的青春及專業，犧牲與家人相處的時間，放棄追求財富的工作，還要面對不同立場的人，拋出的攻擊與質疑，這本就是政治工作的一部分。『退出政治工作』，自我安慰自己大部分的業障已了，內心輕鬆、平靜、愉快且甘願。也對得起、所有曾經提攜、支持過自己的長輩與選民。更感謝大家給我20年的實踐理想的機會。」

他接著說：「這兩天因爲從事記者多年的女兒洛瑩的新聞採訪事件，有些『外界』一直期待我有所回應。洛瑩從小就是敏銳、成熟、樂觀、善良、獨立的女孩，她畢業後的工作，都是她自己找、面對職場上的問題，有時會跟我們分享，若有困難，她也說她自己就可以解決，她工作上的問題，我們連操心的機會好像都沒有過。她上班的第一份記者工作的第一個任務，就是與攝影記者獨闖加蕯走廊，我們會擔心，卻也信任她的能力與相信主的保守。」

「後來到鏡電視工作，一開始處理國際新聞，每天早上4點起床，摸黑到公司讀外電、寫稿、或採訪、下標，有時候也播報。一段時間後，為了新的挑戰，跟長官說想跑政黨新聞，被派到跑民眾黨路線、新聞工作上的專業及應對向來自主判斷。她工作上表現的成長與成熟，都超過我們及朋友們原來對她的印象。」

吳益政表示，「政治人物與記者，兩個工作都是專業，也是我和女兒在不同時空的志業。記者有提問的天職，政治人物也能有選擇回應與否的空間！事實上，身為記者的她，遇到受訪對象，回應媒體態度不恰當的場面不是第一次，這也是記者工作會遇到的挑戰。小孩都比我更成熟，爸爸還需要說什麼嗎？而民眾黨，眼前的局勢挑戰和困境，黃國昌主席每天面對超載的壓力，作為台灣主要政黨領袖，一言一行動見觀瞻，這任務不容易，也無從迴避，如何代表民眾黨跟社會溝通，還需要更高的智慧與耐心。」

