為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    恆春半島4鄉鎮同意核三延役約6成 反核人士酸：75％支持哪來?

    恆春半島四鄉鎮約6成同意核三延役。（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島四鄉鎮約6成同意核三延役。（記者蔡宗憲攝）

    2025/08/23 17:59

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕核三延役公投今天投開票，位於核三廠所在地的屏東縣恆春半島四鄉鎮及南灣里，成為各界矚目焦點，投票前許多居民反核意識強烈，甚至到場前抗議表態；但仍有不少居民認為核三長期帶來工作機會及回饋。公投結果，最終恆春半島約6成同意延役的票數高過不同意，反核人士雖嗆，藍白陣營號稱的「恆春半島4鄉鎮75%民眾支持核三延役」哪來的？但4鄉鎮支持度，都是同意大於不同意。

    恆春半島4鄉鎮投票數，同意延役總票數為7211票，不同意為4440票，同意延役約占61%。恆春鎮同意為4103票，不同意為2658票，車城鄉同意為1106票、不同意為881票，滿州鄉同意票896票、不同意882票，牡丹鄉同意票1106票、不同意為219票。

    雖然多數民意同意延役，但當地鄉鎮首長都認為「40年老車還是要先談配套跟安全。」恆春鎮長尤史經認為，在地與核三廠相處40年的感情，同意延役的結果沒有太意外，但後續除役進度怎麼轉變，以及如果要延役的安全及配套，都應該重新跟地方討論及說明，盡量不要影響地方整體發展及安全為重點。包括車城、滿州、牡丹鄉長也說，「公投後的政策方向，都要向在地說明影響層面！」

    恆春鎮長尤史經認為，在地與核三廠相處40年的感情，同意延役的結果沒有太意外。（記者蔡宗憲攝）

    恆春鎮長尤史經認為，在地與核三廠相處40年的感情，同意延役的結果沒有太意外。（記者蔡宗憲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播