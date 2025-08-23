恆春半島4鄉鎮同意核三延役約6成 反核人士酸：75％支持哪來?

恆春半島四鄉鎮約6成同意核三延役。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/23 17:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕核三延役公投今天投開票，位於核三廠所在地的屏東縣恆春半島四鄉鎮及南灣里，成為各界矚目焦點，投票前許多居民反核意識強烈，甚至到場前抗議表態；但仍有不少居民認為核三長期帶來工作機會及回饋。公投結果，最終恆春半島約6成同意延役的票數高過不同意，反核人士雖嗆，藍白陣營號稱的「恆春半島4鄉鎮75%民眾支持核三延役」哪來的？但4鄉鎮支持度，都是同意大於不同意。

恆春半島4鄉鎮投票數，同意延役總票數為7211票，不同意為4440票，同意延役約占61%。恆春鎮同意為4103票，不同意為2658票，車城鄉同意為1106票、不同意為881票，滿州鄉同意票896票、不同意882票，牡丹鄉同意票1106票、不同意為219票。

雖然多數民意同意延役，但當地鄉鎮首長都認為「40年老車還是要先談配套跟安全。」恆春鎮長尤史經認為，在地與核三廠相處40年的感情，同意延役的結果沒有太意外，但後續除役進度怎麼轉變，以及如果要延役的安全及配套，都應該重新跟地方討論及說明，盡量不要影響地方整體發展及安全為重點。包括車城、滿州、牡丹鄉長也說，「公投後的政策方向，都要向在地說明影響層面！」

恆春鎮長尤史經認為，在地與核三廠相處40年的感情，同意延役的結果沒有太意外。（記者蔡宗憲攝）

