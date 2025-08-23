記者遭黃國昌罵「問白癡問題」 鏡新聞4點聲明回應

民眾黨主席黃國昌昨日面對鏡新聞記者提問，嗆對方「這個是什麼白癡的問題？」引發爭議。（圖擷自threads）

2025/08/23 17:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌昨日面對鏡新聞記者提問，嗆對方「這個是什麼白癡的問題？」引發爭議。鏡新聞今日做出4點聲明回應，鏡新聞還表示，記者善盡職責，表現專業，「本公司特別表示嘉許。」

鏡新聞聲明全文：

針對昨日（22日）本公司記者問民眾黨主席黃國昌，美國律師執照是否仍然有效？黃國昌卻以「這是什麼白癡的問題」羞辱記者，企圖逃避回應一事，本公司聲明如下：

一、 本公司記者吳洛瑩代表閱聽人向民眾黨主席黃國昌提問，善盡記者職責，表現專業，本公司特別表示嘉許。

二、 吳記者受過完整的記者訓練，深知採訪新聞應避免成為新聞事件的主角，對於黃國昌回以羞辱言詞，仍堅守立場，未擴大事態，使焦點模糊，堅毅隱忍，表現稱職、專業。

三、 吳記者所提問題一針見血，請黃國昌誠實回答，你的美國律師執照是否仍然有效？你是否為美國人的爸爸？而非及至今日仍顧左右而言他可以兔脫。

四、 新聞自由是民主社會不可動搖的基石，黃國昌屢屢以粗鄙的言詞羞辱記者及媒體，本公司除了表示譴責，亦將持續與全體記者站在第一線監督時政，捍衛新聞自由，絕不退縮。

