為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    記者遭黃國昌罵「問白癡問題」 鏡新聞4點聲明回應

    民眾黨主席黃國昌昨日面對鏡新聞記者提問，嗆對方「這個是什麼白癡的問題？」引發爭議。（圖擷自threads）

    民眾黨主席黃國昌昨日面對鏡新聞記者提問，嗆對方「這個是什麼白癡的問題？」引發爭議。（圖擷自threads）

    2025/08/23 17:56

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌昨日面對鏡新聞記者提問，嗆對方「這個是什麼白癡的問題？」引發爭議。鏡新聞今日做出4點聲明回應，鏡新聞還表示，記者善盡職責，表現專業，「本公司特別表示嘉許。」

    鏡新聞聲明全文：

    針對昨日（22日）本公司記者問民眾黨主席黃國昌，美國律師執照是否仍然有效？黃國昌卻以「這是什麼白癡的問題」羞辱記者，企圖逃避回應一事，本公司聲明如下：

    一、 本公司記者吳洛瑩代表閱聽人向民眾黨主席黃國昌提問，善盡記者職責，表現專業，本公司特別表示嘉許。

    二、 吳記者受過完整的記者訓練，深知採訪新聞應避免成為新聞事件的主角，對於黃國昌回以羞辱言詞，仍堅守立場，未擴大事態，使焦點模糊，堅毅隱忍，表現稱職、專業。

    三、 吳記者所提問題一針見血，請黃國昌誠實回答，你的美國律師執照是否仍然有效？你是否為美國人的爸爸？而非及至今日仍顧左右而言他可以兔脫。

    四、 新聞自由是民主社會不可動搖的基石，黃國昌屢屢以粗鄙的言詞羞辱記者及媒體，本公司除了表示譴責，亦將持續與全體記者站在第一線監督時政，捍衛新聞自由，絕不退縮。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播