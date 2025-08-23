為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    台東公投同意票3萬7858、逾8成 貯存場蘭嶼同意344：不同意181

    核三延役公投蘭嶼投票率低，民眾三三兩兩前往投票。（民眾提供）

    核三延役公投蘭嶼投票率低，民眾三三兩兩前往投票。（民眾提供）

    2025/08/23 17:56

    〔記者劉人瑋／台東報導〕核三廠位在屏東縣恆春鎮，但與台東其實不遠，低階核廢貯存場、最終處置場址預定點之一，皆在台東縣，但台東民眾投票意願卻相對低，甚至蘭嶼投票率才12.12%。蘭嶼一位蕭先生怒道，那自己以前和大家一起喊的「核廢料滾出去」又是什麼意思？莫非蘭嶼人要的是電力以及「核廢別放蘭嶼」？最終，全台東同意票甚至超過不同意票4倍。

    全縣投票率為25.12%，其中同意票為3萬7858票、佔84.04%，不同意票7191、佔15.96%，雖投票率低，但超過8成投下同意票。

    而台灣目前低階核廢料放置在蘭嶼貯存場，而達仁鄉南田村也被政府選為低階核廢料最終處置場址之一。南田村長高富源表示，南田村人口約300人、常住約100人，許多人在外工作未返鄉，今天96人投票，84票贊成、11票反對，1票無效票。最後開票結果以中選會公告為主。

    蘭嶼鄉公投結果，才下午4時30分以前就幾乎全開完，全島有投票權者4414人，才535張票，其中同意票344、不同意票181，無效票10票，投票率12.12%。

    蘭嶼蕭先生說，有很多族人遵守藍白主張，自己已經不明白，當年為何要跟大家一起抗議、要「核廢料滾出去」，莫非我們既要用核電，又不准核廢料進蘭嶼？「這就是民主，我只能尊重」，雖目前未得知投票結果，但萬一公投過關，這決定不是主張「非核家園」的民進黨政府所做，核廢料就該由藍白拿出有效的政策來應對。

    但也有蘭嶼的謝先生、楊先生表示，藍綠輪流執政那麼久，都說「要把核廢遷出蘭嶼」卻遲未兌現，「現在投這個票，有意義嗎？能改變什麼？」加上廢料早就不再繼續送進蘭嶼，因此返鄉投票者極少，島上居民乾脆投藍白。

    蘭嶼低投票率，且投票者多贊成。（民眾提供）

    蘭嶼低投票率，且投票者多贊成。（民眾提供）

    蘭嶼投開票所冷冷清清。（民眾提供）

    蘭嶼投開票所冷冷清清。（民眾提供）

