黃國昌嗆「是什麼白癡問題」 黃光芹也不挺：對記者是極大羞辱

民眾黨主席黃國昌昨日面對鏡新聞記者提問，嗆對方「這個是什麼白癡的問題？」引發爭議。（圖擷自threads）

2025/08/23 18:07

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌昨日面對記者提問，竟嗆對方「這個是什麼白癡的問題？」引發爭議。資深媒體人黃光芹表示，該記者的提問其實不算是「白痴問題」，且有很多方式可以回應，但攻擊記者「問什麼白痴問題」，對伸麥克風、擁有採訪權的記者來說，的確是個極大的羞辱。黃光芹也忠告，每天接受記者提問的黃國昌，「千萬不要敗在一個問題上」。

黃光芹今日在臉書發文表示，昨天他批提問記者問白痴問題，引發軒然大波。第一，雖有發公開活動的採通，不意味就要接受聯訪；但既然就定位、接受了，黃國昌就必須接招。第二，該記者的提問，算不算是「白痴問題」？其實不算，她不過隨一篇thread發文起舞，該文有意藉著黃在美國的律師執照遭註銷，而將他不當類比從未考取律師的苗博雅。黃可以藉此機會反擊、揶揄；再不然清描淡寫說：「我不願隨之起舞」；甚至直接拒答都可以。

黃光芹指出：「但攻擊記者『問什麼白痴問題』，對伸麥克風、擁有採訪權的記者來說，的確是個極大的羞辱。」

黃光芹分享，過去出道不久時，她曾去一個婚禮上隨機採訪宋楚瑜秘書長，他因為本身對她所在媒體過去的報導有所不滿，加上誤以為她就是那位報導的記者，以致怒急攻心推攝影機，並且把她的名片丟在地上。當時雖然也有黨政記者幫腔維護他，但宋楚瑜事後覺得不妥，派了3位幕僚到她們辦公室向她道歉。後來他只要參選總統受訪，總是給她第一個。

黃光芹也說，還有一次，黨國大老李煥竟然接受她的專訪，她問了40分鐘，回來之後，連一個字都寫不出，著實見識到李煥打太極拳的功力。

黃光芹最後表示，政治人物如果開記者會，而且接受記者提問，主場就是記者的，接下來就看受訪者回答問題的功力。黃國昌在回鍋立委前，是台灣的執業律師，回答問題他是箇中高手，千萬不要敗在同一個問題上。

