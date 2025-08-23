盧秀燕823後再賣173筆土地 何欣純：應為市民守護最寶貴資產

綠委何欣純表示，有土斯有財，盧市長應該為台中市民守護最寶貴資產。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市地政局將於9月9日標售水湳機場原址區段徵收區等共173筆土地，遭民進黨市議員痛批，市長盧秀燕是「賣地女王」再出手，網友也製作梗圖虧稱「燕子不動產」，開店7年賣地業績破900億元是「媽媽地產大亨」，對此，綠委何欣純表示，有土斯有財，盧市長應該為台中市民守護最寶貴資產。

何欣純今天趕往住家附近爽文國中，投完核三延役全國性公民投票後，被問及「盧秀燕任期剩1年多，還要賣地」，何欣純說，台灣人民都有觀念，叫做有土斯有財，土地是最寶貴的財產跟資產，盧市長應該也要有此觀念，為台中市民守護最寶貴資產是市長責任。

民進黨台中市議員李天生說，盧秀燕最後任期剩1年，還要賣地，把台中市地賣好賣滿，心態很奇怪，是否要把土地換成現金，黨團提普發現金也不回應，中央都可以發，質疑有這麼多錢要怎麼分配財產。

民進黨台中市議員林德宇表示，盧秀燕一直賣地，亂花錢行銷個人，台中市煙火式活動每年花3億多做購物節抽獎，縣市合併已經第3屆，應該投入資源扭轉縣區建設，縣市融合建設不能有差異。

