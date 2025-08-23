為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    盧秀燕823後再賣173筆土地 何欣純：應為市民守護最寶貴資產

    綠委何欣純表示，有土斯有財，盧市長應該為台中市民守護最寶貴資產。（記者黃旭磊攝）

    綠委何欣純表示，有土斯有財，盧市長應該為台中市民守護最寶貴資產。（記者黃旭磊攝）

    2025/08/23 17:28

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市地政局將於9月9日標售水湳機場原址區段徵收區等共173筆土地，遭民進黨市議員痛批，市長盧秀燕是「賣地女王」再出手，網友也製作梗圖虧稱「燕子不動產」，開店7年賣地業績破900億元是「媽媽地產大亨」，對此，綠委何欣純表示，有土斯有財，盧市長應該為台中市民守護最寶貴資產。

    何欣純今天趕往住家附近爽文國中，投完核三延役全國性公民投票後，被問及「盧秀燕任期剩1年多，還要賣地」，何欣純說，台灣人民都有觀念，叫做有土斯有財，土地是最寶貴的財產跟資產，盧市長應該也要有此觀念，為台中市民守護最寶貴資產是市長責任。

    民進黨台中市議員李天生說，盧秀燕最後任期剩1年，還要賣地，把台中市地賣好賣滿，心態很奇怪，是否要把土地換成現金，黨團提普發現金也不回應，中央都可以發，質疑有這麼多錢要怎麼分配財產。

    民進黨台中市議員林德宇表示，盧秀燕一直賣地，亂花錢行銷個人，台中市煙火式活動每年花3億多做購物節抽獎，縣市合併已經第3屆，應該投入資源扭轉縣區建設，縣市融合建設不能有差異。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播