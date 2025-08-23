為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    不到半小時搞定！核三延役公投彰化開票神速 選務人員「提早」下班

    彰化市媽祖文化館投開票所選務人員在白板上逐一登記同意票、不同意票與廢票數，整個過程透明公開。（記者張聰秋攝）

    2025/08/23 17:06

    〔記者張聰秋／彰化報導〕今天核三延役公投在下午4點結束投票，一過4點，彰化縣1083個投開票所就同步開始開票，因為彰化只有公投案，沒有罷免案，開票過程相對單純，許多投開票所不到半小時就完成驗票、計票，讓不少選務人員「提早」下班。

    有資深的選務人員就說，很少碰到開票這麼快的，而且白天投票的人也不多，工作很輕鬆，直說「今天這份日薪真好賺！」

    彰化市媽祖文化館內的第42投開票所，下午4點開始開票，4點25分就結束了，過程非常順利。該投開票所總共有938位選舉人，其中有319人來投票，同意票254張、不同意票64張，另外還有1張廢票（同意和不同意都有蓋）初步估計，這個投開票所的投票率大約是34%，超過3成。

    核三延役公投開票作業 下午4點投票結束後，彰化縣各投開票所同步進行開票，程序簡單，速度相當快。（記者張聰秋攝）

    彰化市媽祖文化館投開票所不到半小時，完成公投開票作業。（記者張聰秋攝）

