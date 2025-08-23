被黃國昌嗆「提白癡問題」 女記者弟弟比中指回嗆「白癡立委」

吳益政兒子今天於社群平台「脆」PO出比中指照片，回嗆黃國昌「送給您白癡立委!」（記者葛祐豪翻攝）

2025/08/23 17:10

吳益政強調小孩獨立有自己看法不會過問

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民眾黨主席黃國昌嗆記者問他美國律師資格是否失效問題時，指「這個是什麼白癡的問題」，被發現遭嗆的記者吳洛瑩，父親是曾代表民眾黨參選2020年高雄市長補選的吳益政；對此，吳益政的兒子今天（23日）下午於社群平台「脆」PO出比中指照片，回嗆「送給您白癡立委!」；吳益政則強調小孩都獨立了，有自己的看法，他不會過問。

這件事起因於黃國昌在「核三重啟公投」車掃前，聽到記者提問美國律師失效問題時，當場回嗆「這是什麼白癡的問題啊？」引起網友議論。這名被罵的女記者吳洛瑩後來也被網友發現她是2020年代表白營參選高雄市長補選的吳益政之女，被網友稱「罵到自己人」。

吳益政的兒子吳東燁似乎替姐姐抱不平，今（23）日下午在社群貼出比中指的手勢，並回嗆「送給您白癡立委」，替姊姊出氣。

對此，記者今天下午聯繫上吳益政，她表示，女兒原本想考機師，後來到上報當記者，再進入鏡電視，她對於新聞有興趣，觀點也都成熟了；另對於兒子反嗆黃國昌，吳益政笑笑說，小孩都獨立了，有自己的看法，自己想表達什麼，他不會過問。

吳益政曾是高雄5屆議員，2022年未連任，熱愛攝影的他，去年還舉辦「北回歸線的另一端．古巴1/5甲子」攝影展，時任黨主席柯文哲特別帶妻子南下高雄參觀，兩人關係不錯。

吳益政今天下午也透過臉書表示，女兒工作上表現的成長與成熟，都超過他及朋友們原來的印象，政治人物與記者，兩個工作都是專業。記者有提問的天職，政治人物也能有選擇回應與否的空間！事實上。身為記者的她，遇到受訪對象，回應媒體態度不恰當的場面不是第一次，這也是記者工作會遇到的挑戰，「小孩都比我更成熟，爸爸還需要說什麼嗎？」

對於民眾黨，吳益政認為，眼前的局勢挑戰和困境，黃國昌主席每天面對超載的壓力，作為台灣主要政黨領袖，一言一行動見觀瞻，這任務不容易，也無從迴避，如何代表民眾黨跟社會溝通，還需要更高的智慧與耐心。

