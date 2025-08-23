為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    重啟核三公投冷清 楊曜拒絕投票：11億打水漂、浪費公帑

    投票前爆發澎科大通知單爭議，西衛新社區活動中心投開票所今冷冷清清。（記者劉禹慶攝）

    2025/08/23 17:08

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕重啟核三公投今（23）日登場，澎湖各投開票所冷冷清清，澎湖縣長陳光復一早就投票，並向選務人員表達感謝，呼籲縣民踴躍投票，為國家未來發聲；但立委楊曜認為重啟核三公投浪費公帑，因此拒絕前往投票。

    全國性公民投票第21案今日全台同步舉行，陳光復一早即前往第26號投開票所投下神聖一票，履行做為國民的責任與義務。完成投票後，隨即前往多個投開票所巡視，慰問並感謝辛勤工作的選務人員。

    楊曜則認為，這次公投是打了水漂的11億、浪費公帑的公投，公投不應該是操弄政治的工具。民眾黨提起的核三重啟公投案，需動支第二預備金超過11億元，而公投主文竟是「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」明明應該是先確認核三設施無安全疑慮後，才應該進行後續討論或公投，否則假設公投案通過但核三卻被認定有安全風險，大家豈不是白忙一場？

    民眾黨這樣浪費人力物力的行為，無疑是在操弄政治、戲耍選民，為了自己的政治聲量，浪費了11億的公帑。另外，選前民眾黨主席黃國昌質疑澎科大扣押學生投票通知單，後來證實為一場誤會，但澎科大學生在西衛新社區活動中心投開票所，未像往年選舉大排長龍，冷冷清清，投票率並不踴躍。

    澎湖縣長陳光復巡視選委會，慰問選務人員辛勞。（澎湖縣政府提供）

