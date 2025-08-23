印度公開打臉王毅謬論! 印媒刊登我駐清奈處長投書：台灣非中國一部分

我國駐印度清奈辦事處處長許書智23日投書印度「Daily Thanthi」旗下英文網站，以「攸關公平：王毅錯了，台灣不是中國的一部分」為題，嚴正駁斥王毅的謬論。（圖取自DT NEXT網站）

〔記者方瑋立／台北報導〕印度外交部近日公開澄清，打臉中國外交部長王毅在訪印期間所稱「台灣是中國一部分」的說法；我國駐印度清奈辦事處處長許書智今（23日）投書印度媒體，以「攸關公平：王毅錯了，台灣不是中國的一部分」為題，嚴正駁斥王毅的謬論。

王毅18日與印度外交部長蘇傑生會面後，中國外交部宣稱蘇傑生同意「台灣是中國一部分」，但印度媒體引述知情人士駁斥此為錯誤引用，印度外交部發言人賈斯瓦也明確表示，印度對台灣立場並無改變。這已是王毅第二度在印度被打臉。

許書智的投書今天刊登於印度南部最大泰米爾文媒體「Daily Thanthi」旗下英文新聞網站「DT Next」，直指中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，並呼籲印度社會支持台灣參與國際組織。

許書智在投書中直言，台灣並非中國的一部分，這是客觀事實。中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，只有經由民主選舉產生的台灣政府，才有資格代表台灣2300萬人民。他呼籲北京理性務實，唯有透過相互尊重與平等對話，兩岸關係才可能改善。台灣將與民主夥伴並肩合作，共同面對威權主義挑戰，維護共享價值與以規則為基礎的國際秩序。

文章強調，聯合國大會2758號決議僅處理中國在聯合國的代表權問題，並未提及台灣，更未決定台灣的主權歸屬，北京當局卻長期刻意曲解與扭曲，以此為藉口將台灣排除在聯合國體系之外，嚴重違背「聯合國憲章」精神。許書智指出，將台灣排除於世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際刑警組織之外，不僅削弱國際合作，也剝奪世界分享台灣專業知識的機會，這不是政治問題，而攸關責任與公平，納入台灣更符合聯合國「不讓任何人被排除在外」的精神。

許書智呼籲印度政府與人民，支持台灣有意義地參與聯合國專門機構及相關功能性會議，並認清中國在台灣問題上的虛假主張。他強調，印度身為全球最大民主國家與新興力量，與台灣共享民主價值，在教育、科技、衛生合作等領域均有共同利益，台灣期待在貿易投資、文化觀光等方面持續深化雙邊交流。

許書智最後表示，駐清奈辦事處將持續推動台印關係，並與國際社會攜手合作，維護台海和平穩定，確保台灣2300萬人民不再被不公正地排除於全球治理之外。

