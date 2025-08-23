核三重啟公投 電廠所在地恆春南灣、大光里皆同意票勝出

公投結果，核三所在地南灣里大光里都同意延役。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/23 16:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕8月23日「重啟核三」公投結果揭曉，核三廠所在地屏東縣恆春鎮南灣里與大光里，同意票數均大幅領先不同意票，當地支持核三延役。

南灣里同意票280票，對比不同意票177票，里長葉啟俊表示，核三廠長期與地方維持良好關係，居民支持延役，反映對能源短缺與電費上漲的擔憂，盼政府正視地方對核安的疑慮。

請繼續往下閱讀...

南灣里長葉啟俊指出，核三廠運轉40年，雖因安全考量除役，但地方認同其穩定供電的角色。他強調，公投結果顯示居民對替代能源發展時程的疑慮，擔心電費調漲衝擊生活。葉啟俊呼籲，台電與政府應積極回應居民對核三廠安全的關切，透過透明資訊與科學評估，化解地方疑慮，確保延役安全無虞。

大光里同意票285票，超越不同意票201票，出身當地的屏東縣議員盧玟欣表示，公投結果反映民眾對台灣能源現況的共識，認為核電是穩定供電的務實選項。她指出，在確保安全的前提下，核三延役能緩解能源壓力，呼籲政府加速完成安全評估與後續程序，讓核三廠重啟為台灣能源穩定貢獻力量。

此次公投由民眾黨提出，挑戰「非核家園」政策，地方支持延役的聲音凸顯能源議題的複雜性。南灣里與大光里的投票結果，不僅反映對核三廠的40年感情，也揭示民眾對能源轉型進度的焦慮。未來，政府與台電如何平衡核安與能源需求，將是後續施政焦點。

公投結果，核三所在地南灣里大光里都同意延役。（記者蔡宗憲攝）

公投結果，核三所在地南灣里大光里都同意延役。（記者蔡宗憲攝）

核三廠位在恆春鎮南灣里及大光里交界。（記者蔡宗憲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法