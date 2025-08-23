為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新竹縣投票結束 罷免投票率估4成5、公投約3成

    新竹縣投票結束，初步預估罷免投票率約有4成5，公投投票率約3成，實際結果還待開票結束才能確認。（記者黃美珠攝）

    新竹縣投票結束，初步預估罷免投票率約有4成5，公投投票率約3成，實際結果還待開票結束才能確認。（記者黃美珠攝）

    2025/08/23 16:54

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今天全國公投暨立委罷免案投票落幕，整體罷免投票狀況還算踴躍，但公投投票率則沒有那麼熱絡。縣府粗估，罷免案的全縣整體投票率約有4成5，公投案平均可能只有3成，實際數字還待最後開票結果出爐才能揭曉。

    新竹縣13鄉鎮市中屬於竹二選區、須同步進行罷免和公投的有：竹北東區、竹東、橫山、五峰、北埔、峨眉以及寶山。下午投票結束後，投票率依序為：竹北46%、竹東45%、橫山49%、北埔47%、峨眉46.35%、寶山45%；五峰人數少，已率先算出該鄉的罷免投票率35%、公投投票率22%。

    至於前述竹北的投票率，因還包含只能投公投、屬於立委竹一選區的竹北西區，相較之下更顯特殊，還待進一步分析和確認全市整體公投投票率和竹北東區罷免投票率。

    另外，新豐、湖口、新埔、芎林、關西、尖石這6個鄉鎮都屬於竹一選區，今天只投公投票，所以各自的投票率依序大約是新豐30%、湖口30%、新埔31.1%、芎林34.11%、關西30%、尖石23%。

