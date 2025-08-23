罷免加公投結束投票 台中1人誤投通知單攜出公投票

台中罷免及公投結束，台中共兩起違規。（記者蘇孟娟攝）

2025/08/23 16:41

〔記者蘇孟娟／台中報導〕第二波國民黨立委罷免案及核三研議公投案今登場投票，台中市有3選區藍委罷免案投票及公投案投票，投票下午4點截止，台中共發生兩件違規，其中霧峰區有民眾誤將投票通知單當成公投票投入票匭，並將公投票攜出，該民眾約1分鐘後發現誤投通知單，趕緊返回投開票所「自首」，投開票所已將該票列入「已領未投」處理，因違公投法，警方將移送地檢署偵辦。

此外，另在豐原區，有民眾攜帶手機進入投票所，在圈票過程中手機鈴聲大響，也被警方依法帶回偵訊。

台中市今除核三公投外，另有包括立委中2區顏寬恒、第3選區楊瓊瓔及第8選區江啟臣等3罷免案，台中市選委會表示，整體投票秩序大致良好，截至投票下午4時截止，全市共發生2起違規事件，分別發生於霧峰區及豐原區，均由警方依法帶回偵訊。

台中市選委會指出，其中霧峰區一名投票人誤將投票通知單投入票匭，並不慎將公投票攜出，該民眾離開投開票約1分鐘後發現誤投，又趕緊折回投開票所緊張說明情況，該投開票所選務人員經查證後，已將該票列入「已領未投」處理；另一起案件則發生於豐原區，一名投票人攜帶手機進入投票所，因忘記關機，在圈票過程中手機鈴聲響起，均由警方依法帶回偵訊。

台中市選委會提醒，投票人不得攜帶手機或具攝影功能之器材進入投票所，違反規定者將處新臺幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰；亦禁止攜出公投票，違者將處1年以下有期徒刑、拘役，或科新臺幣1萬5000元以下罰金；至於誤將公投票攜出，已違公投法，警方也將移請地檢署調查。

