    政治

    核三公投為何這麼冷？多地投開票所提早打烊 鄉民曝原因！

    核三公投23日登場。（記者塗建榮攝）

    核三公投23日登場。（記者塗建榮攝）

    2025/08/23 19:28

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（23日）是核三延役公投投票日，但不少地區出現投票所冷清的狀況，開票時甚至花不到半小時就完成計票和驗票作業，選務人員「提早」下班。對此，有鄉民好奇「（難道）台灣人不愛核電嗎？」，釣出一票網友留言。

    7件國民黨立委罷免案及核三公投同日登場，除了7個有罷免案同時進行的投票所，許多地方的投票所冷清，甚至有選務人員開玩笑「工作人員比投票的人還多」。

    有鄉民今下午4點多在PTT發帖表示，最近網上關於核電的辯論激烈，輝達執行長黃仁勳近日也公開說核能「Excellent choice」（絕佳的選擇），被認為是在為正方催票，但今天的投票狀況低迷，讓原PO納悶「投票人數真的頗少，明明八卦（版）討論熱烈，還辦了辯論吸引大眾目光，昨天黃仁勳還特地來催票，結果……核三公投很冷清，台灣人不愛核電嗎？」

    其他網友紛紛表示，「公投沒綁大選正常阿，也不是第一次了」、「很正常吧，沒綁大選，很難有高投票率」、「就是沒綁大選才這麼低，公投已死了」、「其實蠻多人不知道今天有公投」、「因為就算通過，結果也不會變」、「這次只有一個公投，而且罷免不是大選，人少不意外」、「是投累了……沒事做整天投票」、「一直投票很煩耶都不用做事喔？」

    本次公投案同意票432萬8274票，不同意票150萬7020票，未達成案的門檻（500萬523張同意票），全案宣告不通過。

    熱門推播