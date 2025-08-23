7區藍委罷免案不同意票皆暫時領先 核三公投正反方拉開差距

今天（23日）是7件國民黨立委罷免案及核三延役公投投開票日。（記者廖振輝攝）

2025/08/23 16:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（23日）是7件國民黨立委罷免案及核三延役公投投票日，下午4點展開計票作業，開票持續進行中。目前7區罷免案不同意票皆大幅領先同意票，公投案的同意票則領先不同意票，並持續拉開差距。

今天罷免案投開票的7案有新北市第11選區羅明才（罷免門檻7萬4913票）、新竹縣第2選區林思銘（罷免門檻5萬9625票）、台中市第2選區顏寬恒（罷免門檻7萬6936票）、第3選區楊瓊瓔（罷免門檻6萬5150票）、第8選區江啟臣（罷免門檻5萬2213票）、南投縣第1選區馬文君（罷免門檻4萬6039票）、第2選區游顥（罷免門檻4萬8767票）。

根據《公職人員選舉罷免法》規定，同意票數必須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，才算通過。

至於同日舉行的公同案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」。這次公投案具有投票權的人數為2000萬2091人，若要通過，至少要有500萬523張同意票才行。

截至下午4點半，7區藍委罷免案的不同意罷免票全部大幅領先同意罷免票。核三延役公投的同意票一度與不同意票呈現拉鋸戰，但差距越拉越大。

