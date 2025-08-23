志願役齊頭式加薪3萬 國軍高層：如共產黨假平等、重創領導統御

國軍高層直批，不分地域、專業，就齊頭式地為志願役加薪3萬元，不但是假平等，更重創軍中專業與領導統御。（資料照）

2025/08/23 15:48

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨執政9年來4度為軍公教加薪，賴清德總統今年4月也啟動「國軍加薪方案」，提高志願役加給、戰鬥部隊加給，實質提升國軍待遇。面對藍白挾國會優勢席次強行修正軍人待遇條例，國軍高層直指，這種不分地域、專業就齊頭式地加薪3萬元，不但是假平等，更重創軍中專業與領導統御。

國民黨、民眾黨日前在立法院提出提高警消退休金的「警察人員人事條例」與國軍志願役每月加給增為3萬元的「軍人待遇條例」，行政院會21日通過明年總預算，未編列前述相關預算，行政院也於昨日向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

國軍高層指出，軍公教人員的薪資結構是本俸加上各種加給，包括地域加給、專業加給、領導加給，就是要讓國軍可以把需要的兵力配置到對的地方，讓艱困、危險的地方有足夠誘因留住人才。

國軍高層表示，現在一口氣把志願役加給齊頭式提高至3萬元，就是讓現有的各類專業加給、地域加給喪失其鑑別、選才能力。他舉例，電偵加給約6千多元，因為值勤官兵需要長期監聽電波，對耳朵傷害大，結果光志願役加給就有3萬元，誰還願意為了這點加給去電展室？又如虎井、西嶼的地域加給接近1萬元，結果光志願役加給就有3萬元，誰還願意去這麼偏遠的離島服役？

國軍高層抨擊，志願役加給統統提高至3萬元，這種宛如共產黨的齊頭式平等，是完全抹除掉國軍專業選才、領導統御的荒謬作法，是徹底漠視國軍專業與軍中文化的外行修法；真的實施下去，就是大家都跑去輕鬆、涼快、安全的後勤單位，偏遠、專業、危險的前線，將完全找不到人。

民進黨立委王定宇指出，光是軍公教的本俸，民進黨執政9年來已經4度加薪，分別是3%、4%、4%、3%，總計加薪14.7%；反觀馬英九總統執政8年，才加薪1次。在專屬國軍的這部分，政府今年4月起提升國軍志願役勤務加給、戰鬥部隊加給，兩者合計每月最多可增1.2萬元；今年度所需的59.5億元經費都在追加預算中，這才是國軍真正需要的，請國民黨不要擋。

