黃國昌連兩天嗆記者 林延鳳：一路走來是不是變得太離譜了？

林延鳳噴黃國昌，還沒靠自己的實力選上民代，就膨脹的飛上天。（擷取自林延鳳「脆」）

2025/08/23 15:28

〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨推動核三重啟公投今（23）投票，黃國昌連兩日嗆記者的畫面流傳引發關注，民進黨台北市議員林延鳳忍不住在個人社群帳號開噴，「你以為你是誰呀？全世界都要配合你？」並以台灣俗諺「囂張沒有落魄的久」，提醒黃國昌「好好看看過去的自己，一路走來是不是變得太離譜了？」

黃國昌22日進行車掃宣傳公投，有媒體到場希望針對時事採訪意見，黃國昌看見媒體後不悅說「沒有聯訪還是要來？有時候相互尊重，就說沒有聯訪硬要來這邊，不是搞得大家很累嗎？」最後仍受訪，卻對記者提問他有關美國律師資格失效問題時回說，「這是什麼白癡的問題？你把相關的東西看一看好不好」便轉身離開。

今（23）再被問及此事，黃國昌反問「我跟哪位媒體互動有摩擦？」記者重複一次，他打斷說「不好意思，我根本不知道你在問什麼？」直對記者說，「你問這麼空泛的問題我真的無從回答」，還說他不是不願意回答問題，媒體朋友應該都知道他的習慣，「我根本不知道你在說什麼，到底要我怎麼回答」。

林延鳳在個人社群上開噴黃國昌說，昨天嗆記者提白癡問題，今天再嗆記者提問空泛，還大言不慚說媒體都應該要知道他的習慣，「你以為你是誰呀？全世界都要配合你？」還沒靠自己的實力選上民代，就把自己膨脹到可以當熱氣球飛上天了。

林延鳳舉台灣俗諺說「囂張沒有落魄的久」，提醒黃國昌應該「好好看看過去的自己，一路走來是不是變得太離譜了？」

台北市議員林延鳳提醒黃國昌「囂張沒有落魄的久」。（資料照）

