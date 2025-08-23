為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    新店2婦人撕毀公投票 選務人員通報依法送裁罰

    新北市新店區今日先後發生兩起民眾撕毀公投票事件。（記者鄭景議翻攝）

    新北市新店區今日先後發生兩起民眾撕毀公投票事件。（記者鄭景議翻攝）

    2025/08/23 15:04

    〔記者鄭景議／新北報導〕公投投票今日登場，新北市新店區先後發生兩起民眾撕毀公投票事件。分別為一名84歲劉姓婦人及52歲陳姓女子，因在投票過程中一時緊張，不知如何處理錯誤領用或蓋錯的選票，竟當場將公投票撕毀，隨即遭選務人員發現並通報警方，最終均依《公投法》第44條製作筆錄後，移送新北市選舉委員會裁罰。

    第一起案件發生於今日上午11時15分，在新店區寶中路65巷的2254號投開票所，一名84歲劉姓婦人因誤蓋公投票，一時緊張將票張撕毀。主任管理員隨即通知警衛人員協助，並於11時30分請選舉監察委員到場確認。警方依規定製作筆錄後，將全案移請選委會處理。

    第二起事件則在中午12時37分於新店區花園五路的2371號投開票所發生，52歲陳姓女子投票時發現多領到一張票，因不知該如何處置，情急之下竟在圈票處直接撕毀。選務人員發現後立刻通報，選監委員於13時10分到場認定，警方隨即依《公投法》第44條完成筆錄，並移送新北市選舉委員會裁罰。

    警方指出，《公投法》第44條規定，故意攜出、撕毀或污損公投票者，得處新台幣5000元以上、5萬元以下罰鍰罰鍰。兩名婦人筆錄完成後皆自行離去，全案將由選委會後續裁罰。

