為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中二選區出現「復康巴士」載長輩投票 罷團發現疑里長盯哨

    「中二解顏」發現有里長工作車停在投票所外「打招呼」。（罷團提供）

    「中二解顏」發現有里長工作車停在投票所外「打招呼」。（罷團提供）

    2025/08/23 15:06

    〔記者黃旭磊／台中報導〕今天是823大罷免第二波投票日，台中第二選區到下午3點許，天氣持續晴朗炎熱，烏日、沙鹿、大肚等區部分投開票所都要稍微排隊等候，地方人士推估總投票率有機會破6成，不過，罷團「中二解顏」在龍井區發現，有里長工作車停在票所外「打招呼」，還有綠議員發現休旅車載好幾個長輩投票，不排除為「柱仔腳」（樁腳）載來。

    罷免中二選區藍委顏寬恒需達7萬6936張有效同意票，「中二解顏」發言人林宣宏上午趕往王田社區活動中心投票，顏寬恒也到烏日國小投票，林宣宏說，選區橫跨沙鹿、烏日、大肚、龍井及霧峰五區，人口均齡比市區高，監票志工看到復康巴士載長輩投票，要錄影竟遭引導人嗆聲。

    「中二解顏」說，在龍井發現里長工作車停在投票所外，疑似里長盯梢，可能沒違反選罷法在投票所周圍30公尺內勸誘投票規定，「但是里長在這邊打招呼真的很煩。」

    民進黨台中市議員張家銨說，在龍井有遇到休旅車載好幾個長輩投票，可能是「柱仔腳」（樁腳）載來，中二選舉慣例，一定會有樁腳載長輩投票，至於里長要在辦公室控場，不會載選民投票。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播