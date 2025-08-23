中二選區出現「復康巴士」載長輩投票 罷團發現疑里長盯哨

「中二解顏」發現有里長工作車停在投票所外「打招呼」。（罷團提供）

2025/08/23 15:06

〔記者黃旭磊／台中報導〕今天是823大罷免第二波投票日，台中第二選區到下午3點許，天氣持續晴朗炎熱，烏日、沙鹿、大肚等區部分投開票所都要稍微排隊等候，地方人士推估總投票率有機會破6成，不過，罷團「中二解顏」在龍井區發現，有里長工作車停在票所外「打招呼」，還有綠議員發現休旅車載好幾個長輩投票，不排除為「柱仔腳」（樁腳）載來。

罷免中二選區藍委顏寬恒需達7萬6936張有效同意票，「中二解顏」發言人林宣宏上午趕往王田社區活動中心投票，顏寬恒也到烏日國小投票，林宣宏說，選區橫跨沙鹿、烏日、大肚、龍井及霧峰五區，人口均齡比市區高，監票志工看到復康巴士載長輩投票，要錄影竟遭引導人嗆聲。

「中二解顏」說，在龍井發現里長工作車停在投票所外，疑似里長盯梢，可能沒違反選罷法在投票所周圍30公尺內勸誘投票規定，「但是里長在這邊打招呼真的很煩。」

民進黨台中市議員張家銨說，在龍井有遇到休旅車載好幾個長輩投票，可能是「柱仔腳」（樁腳）載來，中二選舉慣例，一定會有樁腳載長輩投票，至於里長要在辦公室控場，不會載選民投票。

