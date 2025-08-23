台南最遠投開票所 路崩要繞嘉義進出！上午平均4分鐘才投1張票

台南最遠的投開票所──南化區關山里，投票情況並不踴躍，截至中午，僅60人投票。（南化區公所提供）

2025/08/23 14:55

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天是核三延役的全國性公民投票，台南沒有大罷免案，而南化區關山里原本就位於邊陲，有全市最遠的投開票所，因主要聯外道路南179線崩塌，交通中斷，又只能繞行嘉義大埔進出，較為不便，截至中午，投票率不到1成，僅60人投票，平均每4分鐘才1個人投票。

關山里的投開票所就設在當地活動中心，南化區長徐全立中午前往視察、慰勉，他表示，由於179線道路中斷，只能從嘉義大埔進出，與公所距離達61公里，單趟耗費時間1個半鐘頭，選務人員今天清晨5點就出發，一切作業都準備就緒，讓投票順利可以展開，相當辛苦。

徐全立說，該里公投選票雖有915張，但常住人口僅約200位，平時進出就要一段車程，現在交通又中斷，必須繞至嘉義大埔，返鄉之路更遙遠，加上又只是單一公投案，恐影響回家投票的意願。

初步統計，早上8點到中午12點，關山里投開票所僅60人前往投票，平均每4分鐘1個人投票，據了解，徐全立中午視察時，更是超過10分鐘都沒有人去投票。

